Будущим студентам уже пора собирать документы и начинать подготовку к поступлению в понравившееся учебное заведение. Если вы решили пополнить ряды сотрудников МЧС, то уже сейчас вам необходимо начать сбор документов и прохождение медицинского освидетельствования, учитывая, что этот процесс довольно продолжительный.

ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляет комплектование профильных вузов МЧС России: Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, поступать в профильные вузы МЧС России для обучения по очной форме могут граждане России в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие среднее (полное) общее (среднее специальное) образование. Абитуриенты также должны обладать личными, деловыми, профессионально-психологическими качествами, иметь хорошую физическую подготовку и состояние здоровья. Для поступления в профильный вуз МЧС России необходима сдача ЕГ по предметам: «Физика», «Математика» и «Русский язык».

Также в Ивановском институте Государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт-Петербургском университете Государственной противопожарной службы МЧС России функционируют Кадетские корпуса, куда можно поступать после получения неполного среднего образования, т.е. после окончания 9 классов.

Срок подачи документов для подготовки к поступлению в профильный вуз МЧС России — до конца мая 2019 года. Срок окончания оформления документов — 1 июня 2019 года.

Вопросы о порядке поступления в высшие образовательные учреждения по профилю МЧС можно задать по телефону: (8442) 96-70-42 или обратиться в отдел кадров отряда ФПС по Волгоградской области по месту жительства.

Подробную информацию о поступлении в вузы можно узнать на официальных порталах образовательных учреждений: Академия ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.