Сразу два автобусных маршрута изменят схему движения с 1 декабря. По две остановки будут добавлены на автобусные маршруты №№35 и 65. Изменения вносятся с учетом пожеланий пассажиров, в том числе работников и посетителей популярного у горожан рынка стройматериалов.

Ранее автобусы ходили только до остановки «Ул. им. Тулака», а в соответствии с новой схемой движения общественный транспорт будет останавливаться на остановочных площадках рядом с главным входом на оптово-строительный рынок, конечная же расположится через 500 метров далее. Завершены работы по обустройству пешеходных переходов, нанесена соответствующая разметка и установлены дорожные знаки. Для автобусов предусмотрена удобная площадка для разворота и отстоя с твердым покрытием и оборудованным местом отдыха для водителей. Помимо этого, были скорректированы и другие маршруты общественного транспорта. Так, в Центральном районе вспомогательный маршрут №75 дополнительно охватил порядка 1 км участка улицы Пархоменко, где ранее не проходили маршруты общественного транспорта.

В Красноармейском районе микроавтобусы стали ходить по обновленному вспомогательному маршруту №83 «А», который теперь охватывает свыше 20 социальных объектов, в том числе ряд крупнейших в районе медучреждений. По новой схеме маршрут проходит через жилые кварталы, расположенные в пос. Керамический, в заканальной и центральной частях Красноармейского района, а также в пос. Волго-Дон.

До остановки «Пл. Возрождения» был продлен вспомогательный муниципальный маршрут №43. Общественный транспорт связал отдаленный микрорайон Тракторозаводского района с крупным пересадочным узлом «Пл. «Возрождения», в том числе обеспечив жителей протяженной улицы им. Таращанцев прямым маршрутом до I Продольной магистрали.

По запросам горожан увеличен и автобусный маршрут №59 — подвижной состав теперь следует от остановки «61-я школа» в Тракторозаводском районе до остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе. Для обеспечения транспортной доступности были продлены два автобусных направления: №79 в Красноармейском районе до поселка им. Сакко и Ванцетти и 98 маршрут в Дзержинском районе до жилого комплекса «Бейкер Стрит».