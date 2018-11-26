У школьников старших классов и студентов есть отличная возможность показать свои умственные способности компании ПАО «Газпром», которая совместно с вузами-партнерами в очередной раз проводит олимпиады.

По данным пресс-службы ПАО «Газпром», к участию приглашаются учащиеся 9-11 классов и студенты Волгоградской области, готовые к активному техническому творчеству и инновационному мышлению, ориентированные на инженерно-технические специальности и планирующие связать свою будущую профессиональную жизнь с нефтегазовой отраслью.

Обе олимпиады включают в себя два этапа: отборочный тур (проводится удаленно, через интернет) и заключительный тур (очный этап на площадках вузов-партнеров).

С победителями отраслевой олимпиады школьников «Газпром» планирует заключение договоров о целевом обучении. Победители и призеры студенческой олимпиады получают возможность стажировки в ПАО «Газпром», льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями с дальнейшей перспективой войти в кадровый резерв дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Подробная информация об олимпиадах размещена на сайтах:

https://olympiad.gazprom.ru/ — отраслевая олимпиада школьников «Газпром»,

https://www.studolymp.gazprom.ru/ — студенческая олимпиада «Газпром».

Для участия в олимпиадах необходима регистрация на сайтах.