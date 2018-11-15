Уже скоро в Волгограде будут проходить два конкурса, один из которых музыкальный, другой — танцевальный. Сейчас ведется отбор участников, которые могут подать заявку до 18 ноября.

Желающие показать свой талант могут подать заявку на музыкальный конкурс «Восьмая нота-2018» или танцевальный конкурс «Ритмы города-2018». Также необходимо отправить фонограмму используемой композиции в формате mp3 на электронный адрес [email protected] до 18:00 19 ноября 2018 года.

Конкурс «Восьмая нота-2018» будет проходить 22 ноября с 12:00 до 18:00, а «Ритмы города-2018» — 23 ноября с 12:00 до 18:00. Оба мероприятия будут проходить в ТРК «Парк Хаус», который находится по адресу: бул. 30-летия Победы, д. 21.

По итогам проведения конкурсного этапа членами жюри будут определены списки участников гала-концерта, который состоится 25 ноября 2018 года в 15:00 ТРК «Парк Хаус».

В рамках гала-концерта будут названы имена победителей. Все подробности можно узнать на странице Молодёжного центра «Лидер» по ссылке.