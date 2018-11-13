Волгоградцев приглашают посетить фестиваль национальных культур «Город дружбы», который будет проходить 14 ноября. В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с культурой и историей разных стран мира.

На сцене фестиваля будут выступать представители образовательных организаций Волгограда, чтобы продемонстрировать свой талант и доказать, что дружба объединяет, помогает каждому из нас творить, развиваться, созидать и наполнять мир атмосферой добра, музыки и солнечного настроения.

Участники фестиваля познакомятся с гостеприимной Грузией, колоритной Ирландией, солнечной Арменией, изысканной Францией, увидят национальные традиции, обряды и услышат песни страны «березового ситца» — России.

Фестиваль состоится в актовом зале ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 14 ноября в 14:00.

Организаторы фестиваля: муниципальное учреждение социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда и ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса».