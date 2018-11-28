По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются морозы, а после выпавших осадков это чревато гололедом. В связи с этим дорожные службы региона ещё со вчерашнего дня были переведены на усиленный режим работы.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, от гололедно-изморозевых явлений за минувшие сутки были обработаны трассы в 16 районах области, использованы порядка трех тонн пескосоляной смеси. Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами — комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, роторами, автогрейдерами, бульдозерами, тяжелыми тракторами.

На круглосуточный режим работы также переведены дорожники и на трассах федерального значения. В настоящее время автомагистрали патрулируют 45 единиц техники, в случае необходимости их количество может быть увеличено до 156 единиц. Контроль за ситуацией осуществляется с помощью установленной вдоль федеральных автодорог спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.