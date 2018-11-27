Жителей и гостей города приглашают в Волгоградский областной Краеведческий музей на творческий вечер «Мой край казачий», посвящённый открытию VII Областного фестиваля «Дни казачьей литературы». Фестиваль традиционно посвящён писателям, литературное творчество которых оставило свой след в отечественной литературе и произведения которых связаны с судьбой казачества и Волго-Донского края.

Фестиваль «Дни казачьей литературы» проводится Союзом писателей России и клубом творческой интеллигенции «Парнас». Автором проекта является Почётный гражданин Волгоградской области писатель Евгений Кулькин. Целью фестиваля является популяризация среди молодого поколения основ наследия казачьей культуры, воплощенных в литературном творчестве писателей-казаков, этнографических особенностей и службы Отечеству донского казачества. Фестиваль будет проходить до 15 мая 2019 года. В рамках Дней проводятся литературный конкурс «Мой край казачий» и литературные чтения, книжные выставки, встречи с писателями. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

Мероприятие состоится 28 ноября в 17:00. В этот день посетителей ждет экскурсия по выставке «Как за Доном, за рекой…», где представлены уникальные раритеты: документы, фотографии и этнографический материал, который знакомит посетителей с историей казачества на территории нашего края. Также запланирована встреча с волгоградскими писателями, в чьем творчестве нашла отражение казачья тематика. Это Николай Бичехвост, Сергей Засядкин, Владимир Весов, Людмила Кузнецова-Киреева, Елизавета Иванникова, Юлия Артюхович, Владимир Овчинцев. Для гостей вечера выступит ансамбль казачьей песни «Станица» под руководством Ольги Никитенко.

Отметим, Волгоградский областной Краеведческий музей пропагандирует культурно-историческое наследие региона и осуществляет культурно-образовательную деятельность. На базе музея ежегодно проходят научно-практические конференции, областные краеведческие чтения, областные фестивали, всероссийские и международные акции.