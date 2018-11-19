Движение транспорта на пересечении проспекта Жукова и улицы Каспийской в Дзержинском районе было открыто после завершения ремонтных работ на трамвайных путях. За время работ на этом участке была заменена рельсошпальная решетка и уложен новый асфальт.

Масштабное обновление рельсошпальной решетки на переезде проводится впервые за 20 лет. По проекту в ходе работ на всем трамвайном переезде сотрудники МУП «Метроэлектротранс» заменят порядка 400 метров рельс и 336 шпал.

Для обеспечения бесперебойного движения нескольких трамвайных маршрутов основная часть работ проводится в ночное время. Однако укладка нового асфальта на реконструированных участках осуществляется днем, когда температура воздуха наиболее благоприятна для проведения данного вида работ, с предоставлением технологических окон для движения трамваев. Установившийся в городе температурный режим позволяет в срок закончить обновление переезда.

Если раньше водители с трудом преодолевали изношенные участки переезда, то после обновления комфорт передвижения для автомобилистов значительно повысится: новое покрытие уложено практически вровень с рельсошпальной решеткой.