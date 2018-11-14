Жители Волгограда вновь смогут пройти «Диспансеризацию выходного дня», которая запланирована на ближайшую субботу. В рамках акции желающие смогут проверить свое здоровье в ближайшие выходные — специалисты проведут бесплатный осмотр 17 ноября.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, диагностику можно пройти с 8:00 до 14:00 без предварительной записи в волгоградских поликлиниках №1, 3, 4, 5, 12, 20, 28, 30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №7, 15 и 11. Обратившимся сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно, проведут ряд других исследований. Кроме того, каждый сможет получить консультацию по лечению заболевания и узнать о мерах профилактики.

Напомним, акция «Диспансеризация выходного дня» проходит ежемесячно, каждую третью субботу, с 8:00 до 14:00 в ведущих медицинских учреждениях региона. Обследование проводится в два этапа. Сначала пациент посещает терапевта и сдает необходимые анализы. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр.