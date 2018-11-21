ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Дирекция Универсиады представили медали XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

Презентация медалей прошла в пресс-центре ТАСС. В ней приняли участие Генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Максим Уразов, заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Вера Курочкина, посол Зимней универсиады-2019, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.

В ходе мероприятия были продемонстрированы медали Зимней универсиады – 2019. Дизайн был разработан в Дирекции Зимней универсиады-2019. Его особенностью стало сочетание металла и кристалла. Основной корпус медалей выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).

«Подготовка к Студенческим играм в Красноярске находится на финишной прямой, и мы рады, что у нас есть такие партнеры, как компания РУСАЛ. Сегодня мы презентуем медали, которые спортсмены со всего мира увезут домой. И я горд, что такого качества и такой красоты медалей еще не было ни у одного оргкомитета. Мы ожидаем спортсменов из более чем 50 стран, и победители заберут с собой вместе с наградами частичку сердца, добра и дружелюбия сибиряков, которые соединены в этих медалях,» — отметил Максим Уразов.

Для производства медалей РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, применяемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность состоит в наличии малой добавки скандия – редкоземельного элемента, который позволяет существенно повысить эксплуатационные свойства алюминиевых изделий.

«Мы признательны за оказанное доверие. Конечно, для реализации такого проекта нужна смелость, как и для победы в любых соревнованиях. Впервые в истории международных игр были изготовлены медали, которые сочетают в себе не только уникальные экологичные технологии РУСАЛа, но и являются редким произведением ювелирного искусства. И нам очень хочется, чтобы красноярский алюминий оставил добрый незабываемый след в сердцах обладателей медалей вместе с теплыми эмоциями, которые останутся с ними от Сибири и красот Красноярска,» — рассказала Вера Курочкина.

На изготовление медалей уйдет около тонны алюминиевого сплава, а на золочение медалей — не менее 420 грамм чистого золота 999 пробы. Вес медалей варьируется от 247 до 250 грамм, в то время как для сравнения Олимпийские медали в Сочи достигали 531 граммов. При такой сравнительной легкости наши медали ничуть не уступают своим предшественникам в прочности. Их конструкция, шиповое угловое соединение защитят конструкцию медали от всех возможных температурных колебаний.

Кристаллы для медалей будут произведены компанией Swarovski. При их производстве используется запатентованная технология Advanced Crystal, которая гарантирует яркость и сияние. Геометрия огранки позволяет защитить медали от сколов и сохранить спектральный блеск граней. Кристаллы, изготовленные по индивидуальному эскизу специально для Зимней универсиады — 2019, прошли особый усиленный контроль качества, сверхточную огранку с помощью технологий нового поколения.

Процесс производства одной медали занимает около 4 рабочих дней. Он требует высокой квалификации работников, которые с ювелирной точностью занимаются созданием каждой отдельной детали. Именно поэтому география производства медалей очень широка – каждое звено производственной цепочки отвечает за соблюдение высокого уровня качества конечного продукта. В производстве задействованы предприятия из следующих городов: Москвы, Красноярска, Обнинска, Дубны, Коврова, Костромы и Ваттенса.

«Студенческие игры для молодых звезд спорта – это важное испытание и бесценный опыт. И получение первой международной медали навсегда запомнится. Я сама хотела бы иметь такую красивую медаль, и я очень горжусь, что она российская. Любое соревнование оставляет после себя незабываемые эмоции, и медали являются их частью. Для каждого спортсмена награда остается навсегда, как символ его достижений и его побед. Возможно, для наших детей эти медали станут мотивацией связать свою жизнь со спортом, чтобы потом выигрывать награды такой же красоты,» — отметила Светлана Хоркина.

Для справки

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. В Студенческих играх примут участие свыше 3-х тысяч спортивных делегатов из более чем 60 стран. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, горнолыжном спорте, керлинге, сноуборде, фигурном катании, шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании и хоккее с мячом. 12 июля 2018 года РУСАЛ стал официальным поставщиком XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в категории «Наградные комплекты».

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работают около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).