На аукцион были выставлены лесные участки, предназначенные для рекреации и расположенные в Урюпинском, Новоаннинском, Михайловском, Калачевском, Еланском и Руднянском районах. Арендаторам предлагаются всего десять участков для организации на них отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, будут проведены три аукциона, которые состоятся в течение трех дней — с 11 по 13 декабря включительно — в 10:00 часов. Заявки на участие принимаются до 9:00 часов 6 декабря.

Аукционы будут проводиться в электронной форме. С правилами проведения, условиями участия и подробной информацией о предоставляемых в аренду участках можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, электронной площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (раздел «Имущественные торги: Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»). Полную информацию о проведении аукционов можно также получить по телефону Облкомприроды 8 (8442) 30-89-68, а также в СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» (8 (84442) 3-63-87), СГБУ ВО «Михайловское лесничество» (8 (8863) 4-72-80), СГБУ ВО «Новоаннинское лесничество» (8 (8847) 3-17-15), СГБУ ВО «Калачевское лесничество» (8 (8872) 3-33-70), СГБУ ВО «Руднянское лесничество» (8 (8853) 7-10-51).