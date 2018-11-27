Цех капитального ремонта «Концессий водоснабжения» совершил самый настоящий коммунальный подвиг. За два дня рабочие цеха смогли отремонтировать то, что на первый взгляд казалось невозможным. Всего за 48 часов они заменили участок канализационного коллектора на глубине порядка 8 метров.

Начальник цеха Юрий Чевтаев лишь улыбается в ответ на вопрос о том, как такое возможно:

– Я же в шахте работал, – говорит Юрий Анатольевич. – Восемь лет, собственно, в шахте, потом еще 22 года тоннели строил. А там и не такие задачи решать приходилось. Только глубина там была не 8 метров, а от 90 метров в Подмосковном угольном бассейне до полутора километров в Донецке.

Жизненный опыт, помноженный на опыт горного инженера, пригодился Юрию Чевтаеву и тогда, когда он пришел в 1998 году на работу в водоканал: ему пришлось с нуля создавать цех капитального ремонта. Сложное было время не только для волгоградского водоканала, но и для всей страны. Приходилось как-то крутиться, изобретать, придумывать. Юрий Анатольевич придумал ни много ни мало, а целый механизм, который, во-первых, облегчал труд рабочих, а во-вторых, очень сильно сокращал время на прокладку магистралей. Он собрал установку горизонтально направленного продавливания. В то время волгоградские коммунальщики знали, что где-то есть такие машины, позволяющие прокладывать трубы под автодорогами, трамвайными, железнодорожными путями, но о том, чтобы поработать на них, могли только мечтать. А Чевтаев взял – и сделал.

Домкраты, используемые в угольной шахте, взяли по взаимозачету на заводе «Баррикады», который их изготавливал. В качестве направляющих – шпунт Ларсена, который применяется для крепления грунта в плывунах. Сделали полозья, маслостанцию, 30-киловатную электростанцию восстановили, отремонтировав её. Установку опробовали – все получилось.

– Испытания показали, что наша установка горизонтально направленного продавливания вполне способна работать как с трубами малого диаметра, так и большого – до 1200 миллиметров. Единственное, в чем разница – трубы диаметром до 300 миллиметров можно было проталкивать без выемки грунта, а для работы с большими диаметрами грунт приходилось разрабатывать, выдавать на поверхность, а потом давить трубу. И так на всю длину трубы заходками. И все же несмотря на такой достаточно дедовский способ, собранная нами установка поработала на славу. Особенно успешно она работала при прокладке магистралей под автодорогами, трамвайными путями и даже под железнодорожными путями, где копать нельзя, а магистраль прокладывать нужно.

«Где же сейчас эта установка?» – спросит любопытный читатель. В цехе капитального ремонта. Стоит и ждет своего часа. Ведь то, что делают мастера в России, может быть, лишь выглядит не так красочно и эффектно, как зарубежные аналоги, но функцию свою выполняет исправно и не хуже иностранных аналогов:

– Подключай ее к электричеству и работай, – с гордостью говорит Ю. Чевтаев. – Даже обслуживать ее не нужно – она полностью исправна и готова к работе, почищена и смазана.

Вот он, опыт работы инженером. Техника всегда должна быть исправной и готовой к работе. И пусть современная белорусская МНБ, не так давно купленная «Концессиями водоснабжения», позволяет работать быстрее и прокладывать за один раз не 20, а 120 метров трубы, управляется не рычагами, а джойстиком, а работать способна как с металлическими, так и с полимерными трубами, – установку Чевтаева не разбирают. Как говорится, на всякий пожарный случай. Стоит, хлеба не просит, но как знать, когда она в следующий раз понадобится?

А вот патент на свою установку мастера не оформили. Не думали об этом, да и похожие установки уже существовали в мире. Но труд и изобретательность мастера все же отметили – за инициативы, рационализаторские предложения и воспитание молодого поколения Юрий Анатольевич Чевтаев первым получил медаль «За верность водоканалу». Наверное, самую ценную для него награду.

Корпоративная медаль «За верность водоканалу» учреждена в 2018 году к 130-летию Якова Петровича Потапова. Во время Сталинградской битвы на посту начальника Центрального водопровода он проявил качества настоящего патриота страны, города и водоканала как во время боевых действий, так и в ходе восстановления разрушенного водопроводного хозяйства. Награда, посвященная памяти Потапова, призвана напоминать коллективу «Концессий» о том, что подвиги бывают не только на войне, но и в мирном труде.

*МНБ – машина горизонтально направленного бурения