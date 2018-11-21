Мероприятие прошло в рамках программы «Школа городских изменений». Партнером выступил «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда».

Более 120 школьников и студентов начальных курсов средне-специальных учебных заведений города погрузились в атмосферу урбанистики и волонтерского движения. Они слушали выступления спикеров, занимались командообразованием и придумывали новые проекты по улучшению городских пространств.

Региональный менеджер ЦСП в Волгограде Ольга Кагарманова рассказала участникам о проектах, которые реализуются в Хакасии и Красноярском крае. Мария Ромашенко из «Event-агентства Пушка» позвала участников конвента в волонтеры новогодних проектов. А участники волонтерского движения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 Ольга Бондарь и Елена Кочнева познакомили ребят с фандрайзингом и волонтерской работой на крупных спортивных мероприятиях.

После игр ребята приступили к серьезной работе в рамках локаций «Микроурбанистика», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Фандрайзинг». В качестве лидеров городских изменений они стали авторами многочисленных проектов по благоустройству Волгограда.

— Для меня важно, что наши юные активисты не только обратили внимание на недостаточное количество молодежных общественных пространств в Волгограде, но и разработали проекты их расширения, — говорит Ольга Кагарманова. – Они предложили создать экстрим-площадки, молодежные парки, граффити-пространства, современные и комфортные подземные переходы.