Мероприятие прошло в рамках программы «Школа городских изменений». Партнером выступил «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда».

Более 120 школьников и студентов начальных курсов средне-специальных учебных заведений города погрузились в атмосферу урбанистики и волонтерского движения. Они слушали выступления спикеров, занимались командообразованием и придумывали новые проекты по улучшению городских пространств.

Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество

Региональный менеджер ЦСП в Волгограде Ольга Кагарманова рассказала участникам о проектах, которые реализуются в Хакасии и Красноярском крае. Мария Ромашенко из «Event-агентства Пушка» позвала участников конвента в волонтеры новогодних проектов. А участники волонтерского движения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 Ольга Бондарь и Елена Кочнева познакомили ребят с фандрайзингом и волонтерской работой на крупных спортивных мероприятиях.

Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество

Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество

После игр ребята приступили к серьезной работе в рамках локаций «Микроурбанистика», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Фандрайзинг». В качестве лидеров городских изменений они стали авторами многочисленных проектов по благоустройству Волгограда.
— Для меня важно, что наши юные активисты не только обратили внимание на недостаточное количество молодежных общественных пространств в Волгограде, но и разработали проекты их расширения, — говорит Ольга Кагарманова. – Они предложили создать экстрим-площадки, молодежные парки, граффити-пространства, современные и комфортные подземные переходы.

Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество

Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество
Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение» Общество

 

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