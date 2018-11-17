Месяц назад компания BQ представила на рынок «Бескомпромиссный флагман» с кодовым названием Aurora. В спецификациях устройства модель значится как BQ-6200L. Бескомпромиссным назвать его точно нельзя, но обо всём по порядку. Начнём с комплектации.

Технические характеристики BQ-6200L Aurora и комплектация:

Цвет: темно-серый Материалы корпуса: пластик, металл Экран: IPS LCD, 6.2 дюйма, 1080х2246 точек, соотношение сторон 19:9, 402 PPI Процессор: MediaTek Helio P60, 8 ядер (4 x 2 ГГц ARM Cortex-A73 + 4 x 2 ГГц ARM Cortex-A53) Видеопроцессор ARM Mali-G72 MP3 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 64 ГБ Поддержка карт памяти: microSD (до 256GB) Основная камера: двойная камера 16+5 МП Фронтальная камера: 16 МП Запись видео 1920×1080 30 fps Сети: UMTS, 2G EDGE, GPRS, 3G HSPA+, 4G LTE Cat 6 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 802.11n 5 ГГц, Bluetooth 4.2, USB Type-C, OTG, FM-приёмник Навигация: GPS/A-GPS Встроенные сенсоры: сканер отпечатков пальцев, акселерометр, датчик приближения, датчик освещённости, компас, инфракрасная подсветка и камера Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч Вес: 197 г Габариты (ШxВxТ): 75.9x155x7.9 мм Кол-во SIM-карт: 1 nanoSIM + 1 microSIM Стандарт защиты от влаги и пыли нет Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, переходник USB Type-C на Jack 3.5mm, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитная пленка на экран (уже наклеенная) и дополнительная пленка в комплекте с протирочной тряпочкой

Комплектация здесь довольно богатая. Помимо стандартных вещей, вроде смартфона, зарядки, кабеля и документов, здесь есть переходник на обычные проводные наушники и запасная плёнка на экран в комплекте с протирочной тряпкой.

Дизайн и эргономика

BQ Aurora доступен только в темно-сером цвете, который по сути является чёрным. Дизайн корпуса выглядит очень современно и солидно. Аппарат удобно держать в руке.

Передняя часть практически полностью представляет собой закруглённый экран с 2.5D стеклом Corning Gorilla Glass 3. Его площадь составляет 82.6% от всей передней части. Для размещения всех необходимых датчиков сверху есть вырез. В нём находится фронтальная камера, разговорный динамик, датчик приближения, инфракрасная подсветка и отдельная инфракрасная камера для 3D Face Unlock. По бокам и снизу имеются небольшие рамки.

На верхнем торце ничего нет, всё потому что телефон следует тренду отказа от проводных наушников.

На нижнем торце по краям находятся две решётки. В одной динамик, во второй микрофон — плохое решение для использования громкой связи. Посередине гордо расположился современный разъём USB Type-C, в который можно легко подключать зарядку с обеих сторон. Туда же можно подключить и проводные наушники, благо эта возможность доступна прямо «из коробки».

На левом торце — комбинированный слот под 2 SIM-карты формата microSIM и nanoSIM (либо MicroSD до 256ГБ и nanoSIM).

На правом торце устройства находится кнопка питания и качелька громкости.

Задняя панель сильно напрашивается на чехол, так как она сделана полностью из глянцевого пластика и её легко поцарапать. На неё аккуратно наклеена плёночка, которой можно пользоваться первое время. В левом верхнем углу модуль с двойной камерой и LED вспышкой. Посередине красуется логотип производителя и сканер отпечатка пальца.

Дисплей

Здесь установлен внушительный «безрамочный» 6.2 дюймовый IPS дисплей с разрешением FullHD+ (1080×2246 19:9). Плотность пикселей составляет 402 ppi.

Смотрится дисплей хорошо со всех сторон в любое время суток, качество изображения на достойном уровне. Не радует лишь его закруглённость, так как некоторые приложения его не поддерживают. В частности, в World of Tanks Blitz, не видно счётчик FPS.

Мультитач поддерживает только до 5 касаний.

В настройках экрана имеется возможность отключения «чёлки» лёгким движением руки (очень удобно). Здесь также есть настройка адаптивной яркости и прочие настройки интерфейса ОС Android. Никаких настроек цветокоррекции и температуры изображения здесь нет.

Интерфейс и коммуникации

Смартфон оснащён актуальной ОС Android 8.1, и его дизайн подвергся изменениям со стороны производителя. В частности, здесь появился механизм персонализации устройства — «Темы», которые меняют стандартную цветовую палитру, стиль иконок, сами иконки и обои рабочего стола. Всего здесь 4 предустановленные различные темы на выбор пользователя.

Небольшим изменениям подверглась и шторка уведомлений, здесь она функциональнее стандартной шторки из Android 8.1 и подстроена под верхний вырез экрана, чего нельзя сказать о некоторых приложениях. Например, некоторые из них полностью игнорируют верхний вырез, а некоторые, увидев такое соотношение экрана, и вовсе открываются в очень маленьком окошечке. Но скорее всего, это уже недоработка со стороны их авторов.

Speedtest.net Apple Music

Имеются здесь как полезные встроенные программы, так и явная реклама, которую, к счастью, можно отключить. Примечательно, что предустановленный сюда производителем UC Browser не знает о верхнем вырезе и работает, размещая контент прямо под него. Но, как уже упоминалось выше, U-образный экран можно легко отключить, и все приложения станут корректно работать (за исключением нижних скруглённых краёв).

С включенной «чёлкой» С выключенной «чёлкой»

К беспроводной передаче данных нареканий нет. Мобильная связь на обоих SIM и Wi-Fi работают отлично. А благодаря поддержке 4G и 802.11n 5 ГГц, можно очень быстро скачивать файлы, прямо как на обычном настольном компьютере. С результатом замера скоростей по 100 мб/с Wi-Fi можно ознакомиться здесь, а мобильной передачей данных 4G здесь.

Здесь имеется Bluetooth версии 4.2 и стандартная навигация GPS/A-GPS с компасом. Всё также работает без нареканий.

Очень жаль, что в средней ценовой категории мы так и не увидели NFC чипа.

Производительность

Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти, 8 ядерным процессором MediaTek Helio P60 и видеочипом ARM Mali-G72 MP3, которой хватит для большинства повседневных задач.

Интерфейс не тормозит, лёгкие игры идут хорошо. А вот с тяжёлыми играми справиться смартфону уже сложновато. World of Tanks Blitz в плавных 60 fps запустится только на низкой графике.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результат в AnTuTu Benchmark Результат в Geekbench 4

Мультимедиа

BQ Aurora поставляется со стандартными приложениями Google, и с воспроизведением многих форматов музыки и видео проблем возникнуть не должно. Имеется также FM-приёмник, который можно слушать только по проводным наушникам через переходник.

Звук в наушниках показался тихим, но для комфортного прослушивания на средней громкости вполне хватит. Также в стандартном музыкальном плеере имеется эквалайзер с предустановленными пресетами.

Встроенный динамик слишком громкий, и, если оставить его на максимальном уровне, он начнет дребезжать. Также отметим здесь отсутствие низких частот.

Автономность

При среднем использовании с постоянно включенным Интернет-соединением, общением в чатах и иногда раздачей Wi-Fi, смартфона с лихвой хватает на целый день. Ёмкость батареи составляет 3000 мА⋅ч, но основную роль здесь играет не столько ёмкость, сколько встроенная оптимизация работы системы.

В аппарате предустановлен диспетчер задач, который выключает любые посторонние программы, так или иначе «кушающие» ресурсы устройства. Поэтому, если хотите быть всегда на связи в каком-нибудь мессенджере, придётся занести его в белый список приложений, иначе смартфон по истечении некоторого времени будет автоматически закрывать его.

От родной зарядки телефон заряжается примерно за 2 часа. Быстрой и беспроводной зарядки нет.

Камеры

BQ Aurora имеет сразу 4 камеры (2 на каждые стороны). Одна основная, вторая для режима размытия, третья фронтальная, а четвёртая инфракрасная.

Основная камера отлично справляется со своей задачей как днём, так и ночью. В помещениях со слабым освещением фото, конечно, получаются мыльные, но даже так можно спокойно сфотографировать текст. Ночные фото на обе камеры смотрятся очень хорошо: аппарат удаляет шумы и за счёт этого может позволить себе бОльшую яркость. Это будет заметно и на примерах видео.

Из функций камеры здесь имеется: ручной режим съёмки, таймлапс, замедленная съёмка, групповое селфи, разные цветовые фильтры, ретушь и Facemoji.

Примеры дневных фотографий:

Фронтальная камера

Примеры ночных фотографий:

Без вспышки Со вспышкой Фронтальная камера

Пример дневной видеосъёмки:

Пример ночной видеосъёмки:

Идентификация

Приятной особенностью является возможность разблокировки смартфона по лицу, которая отлично работает в темноте, под любым углом и даже в другой одежде. Был также проведён просто эксперимент с показом камере фото владельца на другом устройстве. Смартфон отказался разблокировываться, а это значит, что здесь идёт не просто сравнение текущего фото с эталоном, а полноценное составление 3D модели лица с последующей его обработкой алгоритмами искусственного интеллекта.

На задней стороне устройства находится сканер отпечатка пальца, в который можно добавить сразу несколько образцов, например, для всех членов семьи.

Цена

На момент написания обзора стоимость BQ-6200L Aurora в официальном интернет-магазине производителя составляет 15 990 рублей.