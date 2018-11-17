Месяц назад компания BQ представила на рынок «Бескомпромиссный флагман» с кодовым названием Aurora. В спецификациях устройства модель значится как BQ-6200L. Бескомпромиссным назвать его точно нельзя, но обо всём по порядку. Начнём с комплектации.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Технические характеристики BQ-6200L Aurora и комплектация:

Цвет: темно-серый
Материалы корпуса: пластик, металл
Экран: IPS LCD, 6.2 дюйма, 1080х2246 точек, соотношение сторон 19:9, 402 PPI
Процессор: MediaTek Helio P60, 8 ядер (4 x 2 ГГц ARM Cortex-A73 + 4 x 2 ГГц ARM Cortex-A53)
Видеопроцессор ARM Mali-G72 MP3
Оперативная память: 4 Гб
Объем встроенной памяти: 64 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD (до 256GB)
Основная камера: двойная камера 16+5 МП
Фронтальная камера: 16 МП
Запись видео 1920×1080 30 fps
Сети: UMTS, 2G EDGE, GPRS, 3G HSPA+, 4G LTE Cat 6
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 802.11n 5 ГГц, Bluetooth 4.2, USB Type-C, OTG, FM-приёмник
Навигация: GPS/A-GPS
Встроенные сенсоры: сканер отпечатков пальцев, акселерометр, датчик приближения, датчик освещённости, компас, инфракрасная подсветка и камера
Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч
Вес: 197 г
Габариты (ШxВxТ): 75.9x155x7.9 мм
Кол-во SIM-карт: 1 nanoSIM + 1 microSIM
Стандарт защиты от влаги и пыли нет
Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo
Комплект поставки: смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, переходник USB Type-C на Jack 3.5mm, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, защитная пленка на экран (уже наклеенная) и дополнительная пленка в комплекте с протирочной тряпочкой

 

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Комплектация здесь довольно богатая. Помимо стандартных вещей, вроде смартфона, зарядки, кабеля и документов, здесь есть переходник на обычные проводные наушники и запасная плёнка на экран в комплекте с протирочной тряпкой.

Дизайн и эргономика

BQ Aurora доступен только в темно-сером цвете, который по сути является чёрным. Дизайн корпуса выглядит очень современно и солидно. Аппарат удобно держать в руке.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Передняя часть практически полностью представляет собой закруглённый экран с 2.5D стеклом Corning Gorilla Glass 3. Его площадь составляет 82.6% от всей передней части. Для размещения всех необходимых датчиков сверху есть вырез. В нём находится фронтальная камера, разговорный динамик, датчик приближения, инфракрасная подсветка и отдельная инфракрасная камера для 3D Face Unlock. По бокам и снизу имеются небольшие рамки.

На верхнем торце ничего нет, всё потому что телефон следует тренду отказа от проводных наушников.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии На нижнем торце по краям находятся две решётки. В одной динамик, во второй микрофон — плохое решение для использования громкой связи. Посередине гордо расположился современный разъём USB Type-C, в который можно легко подключать зарядку с обеих сторон. Туда же можно подключить и проводные наушники, благо эта возможность доступна прямо «из коробки».

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии На левом торце — комбинированный слот под 2 SIM-карты формата microSIM и nanoSIM (либо MicroSD до 256ГБ и nanoSIM).

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии На правом торце устройства находится кнопка питания и качелька громкости.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Задняя панель сильно напрашивается на чехол, так как она сделана полностью из глянцевого пластика и её легко поцарапать. На неё аккуратно наклеена плёночка, которой можно пользоваться первое время. В левом верхнем углу модуль с двойной камерой и LED вспышкой. Посередине красуется логотип производителя и сканер отпечатка пальца.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Дисплей

Здесь установлен внушительный «безрамочный» 6.2 дюймовый IPS дисплей с разрешением FullHD+ (1080×2246 19:9). Плотность пикселей составляет 402 ppi.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Смотрится дисплей хорошо со всех сторон в любое время суток, качество изображения на достойном уровне. Не радует лишь его закруглённость, так как некоторые приложения его не поддерживают. В частности, в World of Tanks Blitz, не видно счётчик FPS.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
FPS должен быть в правом нижнем углу

Мультитач поддерживает только до 5 касаний.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии В настройках экрана имеется возможность отключения «чёлки» лёгким движением руки (очень удобно). Здесь также есть настройка адаптивной яркости и прочие настройки интерфейса ОС Android. Никаких настроек цветокоррекции и температуры изображения здесь нет.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Интерфейс и коммуникации

Смартфон оснащён актуальной ОС Android 8.1, и его дизайн подвергся изменениям со стороны производителя. В частности, здесь появился механизм персонализации устройства — «Темы», которые меняют стандартную цветовую палитру, стиль иконок, сами иконки и обои рабочего стола. Всего здесь 4 предустановленные различные темы на выбор пользователя.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Небольшим изменениям подверглась и шторка уведомлений, здесь она функциональнее стандартной шторки из Android 8.1 и подстроена под верхний вырез экрана, чего нельзя сказать о некоторых приложениях. Например, некоторые из них полностью игнорируют верхний вырез, а некоторые, увидев такое соотношение экрана, и вовсе открываются в очень маленьком окошечке. Но скорее всего, это уже недоработка со стороны их авторов.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Speedtest.net
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Apple Music

Имеются здесь как полезные встроенные программы, так и явная реклама, которую, к счастью, можно отключить. Примечательно, что предустановленный сюда производителем UC Browser не знает о верхнем вырезе и работает, размещая контент прямо под него. Но, как уже упоминалось выше, U-образный экран можно легко отключить, и все приложения станут корректно работать (за исключением нижних скруглённых краёв).

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
С включенной «чёлкой»
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
С выключенной «чёлкой»

К беспроводной передаче данных нареканий нет. Мобильная связь на обоих SIM и Wi-Fi работают отлично. А благодаря поддержке 4G и 802.11n 5 ГГц, можно очень быстро скачивать файлы, прямо как на обычном настольном компьютере. С результатом замера скоростей по 100 мб/с Wi-Fi можно ознакомиться здесь, а мобильной передачей данных 4G здесь.

Здесь имеется Bluetooth версии 4.2 и стандартная навигация GPS/A-GPS с компасом. Всё также работает без нареканий.

Очень жаль, что в средней ценовой категории мы так и не увидели NFC чипа.

Производительность

Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти, 8 ядерным процессором MediaTek Helio P60 и видеочипом ARM Mali-G72 MP3, которой хватит для большинства повседневных задач.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Интерфейс не тормозит, лёгкие игры идут хорошо. А вот с тяжёлыми играми справиться смартфону уже сложновато. World of Tanks Blitz в плавных 60 fps запустится только на низкой графике.

Результаты тестирования в бенчмарках:

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Результат в AnTuTu Benchmark
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Результат в Geekbench 4

Мультимедиа

BQ Aurora поставляется со стандартными приложениями Google, и с воспроизведением многих форматов музыки и видео проблем возникнуть не должно. Имеется также FM-приёмник, который можно слушать только по проводным наушникам через переходник.

Звук в наушниках показался тихим, но для комфортного прослушивания на средней громкости вполне хватит. Также в стандартном музыкальном плеере имеется эквалайзер с предустановленными пресетами.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Встроенный динамик слишком громкий, и, если оставить его на максимальном уровне, он начнет дребезжать. Также отметим здесь отсутствие низких частот.

Автономность

При среднем использовании с постоянно включенным Интернет-соединением, общением в чатах и иногда раздачей Wi-Fi, смартфона с лихвой хватает на целый день. Ёмкость батареи составляет 3000 мА⋅ч, но основную роль здесь играет не столько ёмкость, сколько встроенная оптимизация работы системы.

В аппарате предустановлен диспетчер задач, который выключает любые посторонние программы, так или иначе «кушающие» ресурсы устройства. Поэтому, если хотите быть всегда на связи в каком-нибудь мессенджере, придётся занести его в белый список приложений, иначе смартфон по истечении некоторого времени будет автоматически закрывать его.

От родной зарядки телефон заряжается примерно за 2 часа. Быстрой и беспроводной зарядки нет.

Камеры

BQ Aurora имеет сразу 4 камеры (2 на каждые стороны). Одна основная, вторая для режима размытия, третья фронтальная, а четвёртая инфракрасная.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии Основная камера отлично справляется со своей задачей как днём, так и ночью. В помещениях со слабым освещением фото, конечно, получаются мыльные, но даже так можно спокойно сфотографировать текст. Ночные фото на обе камеры смотрятся очень хорошо: аппарат удаляет шумы и за счёт этого может позволить себе бОльшую яркость. Это будет заметно и на примерах видео.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Из функций камеры здесь имеется: ручной режим съёмки, таймлапс, замедленная съёмка, групповое селфи, разные цветовые фильтры, ретушь и Facemoji.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Фото с режимом размытия

Примеры дневных фотографий:

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Фронтальная камера

Примеры ночных фотографий:

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Без вспышки
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Со вспышкой
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии
Фронтальная камера

 

Пример дневной видеосъёмки:

Пример ночной видеосъёмки:

Идентификация

Приятной особенностью является возможность разблокировки смартфона по лицу, которая отлично работает в темноте, под любым углом и даже в другой одежде. Был также проведён просто эксперимент с показом камере фото владельца на другом устройстве. Смартфон отказался разблокировываться, а это значит, что здесь идёт не просто сравнение текущего фото с эталоном, а полноценное составление 3D модели лица с последующей его обработкой алгоритмами искусственного интеллекта.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии На задней стороне устройства находится сканер отпечатка пальца, в который можно добавить сразу несколько образцов, например, для всех членов семьи.

Цена

На момент написания обзора стоимость BQ-6200L Aurora в официальном интернет-магазине производителя составляет 15 990 рублей.

BQ-6200L Aurora: недорогой безрамочник со сканером лица Обзоры Технологии

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
8
Экран
8
Производительность
6
Интерфейсы, связь и датчики
8
Звук
4
Автономность
10
Дизайн
9
Цена
8
Камеры
7
ИТОГ

Минусы:

  • Комбинированный разъём под 2 SIM
  • Динамик рядом с микрофоном
  • Глянцевая задняя панель
  • Закруглённые края экрана
  • Отсутствие цветокоррекции экрана
  • Отсутствие NFC чипа
  • Плохой звук со встроенного динамика

Плюсы:

  • Богатая комлектация
  • Отличное качество экрана
  • Современный USB Type-C
  • Актуальная версия ОС Android
  • Отличные связь и навигация
  • Наличие FM радио
  • Хорошее качество экрана
  • Приятный пользовательский интерфейс
  • Хорошая автономность
  • Яркие ночные фото
  • Полноценная разблокировка по лицу и сканер отпечатка пальца
BQ Aurora получился хорошим аппаратом в средней ценовой категории. Он понравится всем любителям интернет-сёрфинга за свой экран и актуальную версию Android, в нём отлично идут нетребовательные игры, не подводит и встроенная батарея. Единственное, что может расстроить в современном телефоне, так это отсутствие NFC чипа. В любом случае, аппарат сделан довольно качественно и вполне заслужил право оказаться в вашем кармане.
7.6
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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