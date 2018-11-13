Жителей и гостей города ждут на уже традиционной выставке-ярмарке «Дары родного края», которая будет проходить с 16 по 18 ноября. На выставке будет представлена продукция аграрных предприятий Волгоградской области.

По данным областного комитета сельского хозяйства, ярмарка «Дары родного края» будет организована на территории Волгоградского государственного аграрного университета и по традиции объединит сельхозтоваропроизводителей, представителей предприятий перерабатывающей отрасли и тех, кто ценит качество и разнообразие местных товаров.

Посетители смогут приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, в том числе настоящий козий сыр, а также овощи, растительное масло, грибы, соленья, кондитерские изделия. В общей сложности участие в выставке примут более шестидесяти предприятий агропромышленного комплекса региона. Наряду с крупными компаниями — постоянными участниками ярмарки — торговые места займут и малые, крестьянско-фермерские хозяйства.

В первый день работы выставки также состоится открытие специализированного магазина «Дары университета» — там продукция местных товаропроизводителей будет представлена круглогодично.

Посетителей ждет костюмированное представление — всех гостей будет встречать Хозяйка ярмарки, а колорита добавит экспозиция изделий народных промыслов. Авторские работы волгоградских мастеров можно будет приобрести в качестве сувениров и оригинальных подарков.

Отметим, что ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары родного края» станет частью торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской области.