Волгоградцы смогут побывать на вечере воспоминаний «Как молоды мы были…», который состоится 11 ноября в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького. Вечер будет посвящен 100-летию создания ВЛКСМ. Это будет неофициальное мероприятие – только воспоминания, песни и чай.

Организаторы комсомольских посиделок вместе с певицей Жанной Поповой и бардом Максимом Хмызовым предлагают вспомнить песни прошлых лет. О комсомольской юности напомнит книжная выставка «Комсомол – не просто возраст…», а чай с пирогами создаст атмосферу.

Встреча состоится в актовом зале Волгоградской библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Начало в 15:00. Телефон для справок: (8442) 33-20-21 (Сектор социально-досуговой деятельности), 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга).