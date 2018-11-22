В ближайшую пятницу в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии состоится юбилейный концерт «Нам 20 лет» ансамбля песни «Царица». В сольной программе музыканты представят лучшие композиции из своего репертуара.

Основателем и художественным руководителем ансамбля песни «Царица», созданного в 1998 году, является лауреат Государственной премии Волгоградской области Оксана Калинкина. За годы творческой деятельности собран богатейший репертуар, сложился круг верных поклонников и почитателей, которые с нетерпением ждут новых встреч с любимыми артистами.

В программах ансамбля воедино переплетены русские, казачьи, украинские песни, значительное место в репертуаре коллектива занимают песни советских композиторов, авторские песни, есть ряд композиций, решенных в современной эстрадной обработке. Одно из его творческих направлений связано с популяризацией традиционных народных праздников: Масленица, Рождество, Крещение. За годы плодотворной деятельности коллектив подготовил множество концертных программ, приуроченных праздничным и юбилейным датам. Среди них «Русские узоры», «Великая Победа», «Русская душа», «Ах, мамочка» и др.

Мероприятие состоится 23 ноября, начало в 18:30.