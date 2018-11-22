У жителей региона есть отличная возможность побывать на встрече с популярным российским актёром театра и кино Александром Носиком, который в рамках проекта «Киновстречи на Волге» встретится с жителями станицы Кумылженской и города Урюпинска. Встречи пройдут 24 и 25 ноября.

24 ноября в 16:00 часов в Районном доме культуры Александр Носик проведёт творческую встречу с жителями станицы Кумылженской. Он представит лирическую программу, в которой исполнит музыкальные и стихотворные композиции. Зрители смогут пообщаться с актером и задать интересующие вопросы.

25 ноября в рамках Фестиваля творчества «Мой город — моя судьба», посвящённого празднованию 400-летия г. Урюпинска, актёр проведёт творческую встречу в Урюпинске в кинотеатре «Мир». Начало в 14:00. Справки по телефону 8(8442)39-10-09.

Отметим, дебютной работой Александра Носика в кино стала роль в мелодраме А. Сурина «Цветы от победителей», снятой в 1999 году. Затем были роли в картинах «Маросейка, 12», «Марш Турецкого», «Каменская». Первая главная роль досталась Александру в 2002 году в сериале «Спецназ». Следующими удачными работами актёра стали сериал «Боец», вышедший на экраны в 2004 году, и фильм А. Полынникова «Возвращение Мухтара». На сегодняшний день в творческом багаже Александра Носика более 50 ролей в фильмах и более 20 ролей в театре. Также артист находит время на участие в телевизионных проектах.