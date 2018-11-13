Уже на этой неделе в Волгограде будет проходить смотр-конкурс детских фольклорных коллективов «Феникс», участниками которого станут 200 юных талантов из 14 районов и городов волгоградского региона. Мероприятие состоится 16 ноября в Центре народного творчества в рамках областного фестиваля «Детские фантазии».

По данным комитета культуры Волгоградской области, в смотре примут участие как детские фольклорные коллективы, так и отдельные исполнители, являющиеся победителями районных отборочных туров. Они представят различные жанровые направления: песенно-танцевальное, инструментальное, вокальное искусство, празднично-обрядовую культуру. Конкурс объединит более 30 коллективов из Даниловского, Еланского, Иловлинского, Котельниковского, Кумылженского, Новоаннинского, Нехаевского, Октябрьского, Руднянского, Среднеахтубинского, Суровикинского районов, а также городов Камышин, Фролово, Волгоград.

В состав жюри войдут ведущие региональные специалисты по фольклору: кандидат исторических наук, доцент кафедры дирижирования Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова Ольга Капля; главный хормейстер государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» заслуженный работник культуры РФ Елена Криушина; председатель жюри – лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Виктория Путиловская.

Торжественное открытие областного конкурса детских фольклорных коллективов «Феникс» состоится в 11:00, конкурсная программа пройдет с 11:30 до 16:00, гала-концерт и награждение участников начнутся в 17:00.