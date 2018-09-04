Компания «Теплострой-Волга» выполнит строительные работы на водопроводе диаметром 300 мм по улице Ивановского. В связи с этим с 9:00 до 24:00 5 сентября 2018 года будет временно ограниченно водоснабжение следующих улиц поселка Верхняя Ельшанка, расположенного в Советском районе Волгограда:
— ул. Амурская;
— ул. А. Навои;
— ул. Бабича;
— ул. Бирюзовая;
— ул. Богатырская;
— ул. Бодрая;
— пер. Брестский;
— ул. Владимирская, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56;
— ул. Внешняя;
— пер. Восьмой;
— ул. Девятая;
— ул. Десятая;
— ул. Ежевичная;
— ул. Звонкая;
— ул. Каневская;
— ул. Комарова, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
— пер. Коневского;
— ул. Лунная;
— ул. Любимая;
— ул. Малиновая;
— ул. Малиновского, дд. №4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 12;
— ул. Первая;
— ул. Помнющего;
— ул. Пономарева, дд. №11, 13;
— ул. Проезжая;
— ул. Рутковского;
— ул. Тбилисская;
— пер. Тбилисский;
— ул. Тимирязева, дд. №9, 9б
— ул. Узорная;
— ул. Хвалынская.
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.