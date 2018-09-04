Компания «Теплострой-Волга» выполнит строительные работы на водопроводе диаметром 300 мм по улице Ивановского. В связи с этим с 9:00 до 24:00 5 сентября 2018 года будет временно ограниченно водоснабжение следующих улиц поселка Верхняя Ельшанка, расположенного в Советском районе Волгограда:

— ул. Амурская;

— ул. А. Навои;

— ул. Бабича;

— ул. Бирюзовая;

— ул. Богатырская;

— ул. Бодрая;

— пер. Брестский;

— ул. Владимирская, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56;

— ул. Внешняя;

— пер. Восьмой;

— ул. Девятая;

— ул. Десятая;

— ул. Ежевичная;

— ул. Звонкая;

— ул. Каневская;

— ул. Комарова, дд. №46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

— пер. Коневского;

— ул. Лунная;

— ул. Любимая;

— ул. Малиновая;

— ул. Малиновского, дд. №4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 12;

— ул. Первая;

— ул. Помнющего;

— ул. Пономарева, дд. №11, 13;

— ул. Проезжая;

— ул. Рутковского;

— ул. Тбилисская;

— пер. Тбилисский;

— ул. Тимирязева, дд. №9, 9б

— ул. Узорная;

— ул. Хвалынская.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.