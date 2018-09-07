Со спектаклей под открытым небом начнется 26-й театральный сезон в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре. Открытие театрального сезона стартует с уникального проекта «Открытое пространство». Постановки выйдут за пределы залов и в течение нескольких дней спектакли будут давать на альтернативных сценах. Марафон начнется 12 сентября 2018 года в 19:00, во внутреннем дворе казачьего театра под открытым небом, под сопровождение оркестра, которым руководит Александр Николаевич Сиваев, будет показан спектакль-мюзикл Антонио Буэро Вальехо «В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ».

Действие спектакля происходит в спецколледже для слепых, где появляется новый студент, не желающий вливаться в дружный коллектив, признавать себя счастливым и мечтающим увидеть звезды, небо, цветы. Мюзикл поможет понять проблемы и незрячих людей и тех, кто помогает им приспособиться к окружающему миру.

13 сентября 2018 года в 19:00 будет показан спектакль «Станция разбросанные руки». Режиссёр Дмитрий Матыкин, художник Алексей Перловский.

Автор Мартин МакДонах открывает нам Мир людей из самого низа человеческого общества. Четыре маргинала, которые пытаются найти ориентиры в этом сложном современном мире, пространстве жизни и условиях для жизни! В этой истории есть все: юмор, любовь и одиночество, добро и зло, а также большой философский смысл, который неотъемлемой частью параллелью несёт автор во всех своих пьесах, но особенно в этой!

15 сентября 2018 года в 19:00 — независимый проект Игоря Мишина — «Зебра и Парашютист»- трагифарш в одном действии по мотивам рассказа Ф. Достоевского «Кроткая». Спектакль повествует о непростом времени, жажде любви и неравном браке. Это история двух человеческих душ, двух человеческих тел — бесприютных и одиноких, нуждающихся в друг друге и гибнущих в невозможности близости.

Таким необычным форматом открытия нового сезона театр показывает возможность сотрудничества и партнерства государственного театра с самостоятельными творческими коллективами.

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