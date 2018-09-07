Билайн изучил летнюю активность абонентов в соцсетях и мессенджерах в июне 2018 года на основе внутреннего анализа Big Data.
Летом на одного пользователя приходилось около 2,5 социальных сетей, что незначительно ниже показателя января 2018 года – 2,6. При этом один абонент, использующий мессенджеры, в среднем использовал 3 разных мессенджера по данным на июнь 2018 года, в то время как в начале года этот показатель составлял порядка 3,3 мессенджера.
Самый большой объем сгенерированного пользователями соцсетей и мессенджеров дата-трафика зафиксирован в период с 12 по 19 июня 2018 года.
Топ по количеству уникальных пользователей среди абонентов Билайн в июне 2018 года:
Соцсети
- ВКонтакте
- Одноклассники
Мессенджеры
- Viber
- Skype
Топ по объему сгенерированного дата-трафика абонентами Билайн в июне 2018 года:
Соцсети
- ВКонтакте
- Одноклассники
Мессенджеры
- Skype
- Viber
Согласно анализу Big Data, у некоторых мессенджеров наблюдается позитивная динамика по объему голосового трафика и уникальным пользователям, которые совершали голосовые звонки.
В частности, прирост по уникальным пользователям «голоса» отмечен у WhatsApp – 36% по сравнению с началом года. Рост голосового трафика в WhatsApp составил 40%.
Skype потерял 18% уникальных пользователей «голоса», однако объем голосового трафика мессенджера вырос более чем в два раза летом по сравнению с началом года.
Соотношение мужчин и женщин среди пользователей мессенджеров и соцсетей примерно одинаковое
В январе 2018 года доля мужчин среди пользователей соцсетей немного превышала долю женщин – процентное соотношение составляло 50,8% против 49,2%. Летом небольшой перевес наблюдался в сторону женской аудитории – 49,5% против 50,5%.
Самыми активными пользователями соцсетей и мессенджеров в июне по сравнению с показателями января 2018 года стали абоненты Билайн в категории 25-35 лет.
Наибольшее количество активных пользователей соцсетей проживает в крупных городах
Согласно внутреннему анализу Big Data, топ-10 городов по объему сгенерированного дата-трафика в анализируемых социальных сетях среди абонентов Билайн выглядел так:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Казань
4. Екатеринбург
5. Уфа
6. Нижний Новгород
7. Ставрополь
8. Калининград
9. Самара
10. Волгоград