С 3 сентября компания «Концессии водоснабжения» совместно с районными подразделениями пожарной охраны МЧС России начали плановую проверку наружной системы пожаротушения Волгограда.

В течение двух месяцев представители ресурсоснабжающей организации и пожарных служб обследуют больше 3800 гидрантов во всех районах города. Пожарные гидранты располагаются на сетях водоснабжения. Проверка гидранта проводится специалистами в несколько этапов. Сначала ими определяется исправность люка, крышки колодца и корпуса гидранта, затем определяется наличие воды в корпусе и в колодце, а также герметичность клапана и скорость его открывания. В конце устанавливается пожарная колонка, через которую проверяется выпуск воды. На находящиеся вблизи домов и сооружений гидранты указывают специальные таблички. На них изображены буквы «ПГ» на белом квадратном знаке с красной рамкой.

В результате проверки определяется состояние пожарного гидранта. В случае выявления неисправных установок специалисты водоканала заменят их на новые. Так, в 2017 году компания установила 184 новых гидрантов на территории города.

Компания и специализированные службы проводят плановые обследования уличной системы пожаротушения два раза в год – весной и осенью. Проверка позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя гидранты, сохраняя коммуникации в рабочем состоянии. Благодаря этому у пожарных имеется возможность быстро локализовать и ликвидировать пожарные ситуации. Исправная работа противопожарной инфраструктуры является одной из основ безопасной жизни в большом городе.