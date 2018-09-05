Управляющие организации продолжают готовить жилой фонд города к зиме. В настоящий момент готовность многоквартирных домов, получающих тепло централизованно, к осенне-зимнему периоду составляет уже 84%. Работу УК и ТСЖ контролируют «Концессии теплоснабжения» совместно с администрацией Волгограда и Инспекцией Госжилнадзора.

До начала отопительного сезона остается чуть больше месяца, а это значит, что управляющим организациям следует поторопиться. Именно УК и ТСЖ отвечают за то, чтобы жилой фонд Волгограда встретил зиму во всеоружии. Для этого управляющим компаниям нужно выполнить большой фронт работы: осуществить осмотр и корректировку дроссельных устройств, которые регулируют распределение теплоносителя по стоякам внутри здания, проверить состояние запорной арматуры, восстановить изоляцию на коммуникациях в подвалах МКД, а также провести гидравлические испытания внутридомовых сетей и их промывку.

В настоящее время промывку и опрессовку прошли уже более 4 тысяч многоквартирных домов, что составляет 84% от всего жилого фонда города, получающего тепло централизованно.

Еще одним важным направлением подготовки к зиме со стороны управляющих организаций являются поверка, ремонт и техническое обслуживание общедомовых прибор учета тепловой энергии. На данный момент поверку прошли 564 ОДПУ, в «режиме ожидания» находятся 236 теплосчетчиков.

Со своей стороны «Концессии теплоснабжения» призывают управляющие организации не затягивать с поверкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и ускорить работу по подготовке жилого фонда к зиме в целом.

Напомним, после того, как все необходимые мероприятия будут проведены, УК и ТСЖ должны подать заявку в тепловые сети. Специалисты районных тепловых инспекций проверят готовность внутридомовых сетей. Если не будут выявлены нарушения, управляющим организациям выдадут акт промывки и опрессовки системы отопления. Имея его на руках и подготовив необходимый пакет технических документов, УК и ТСЖ должны будут снова обратиться в тепловые сети для выдачи документа, подтверждающего готовность теплопотребляющих установок дома к прохождению отопительного периода. Только после этого органы местного самоуправления смогут подтвердить полную готовность зданий к зиме.

Важно, что вместе с «Концессиями теплоснабжения» за работой управляющих организаций по подготовке жилого фонда к зиме следит администрация Волгограда и Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области. Невыполнение УК и ТСЖ обязательных мероприятий по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду может расцениваться органами госжилнадзора как нарушение лицензионных требований.