В эти дни в регионе проходит финал всероссийской игры «Зарница», открытие которой состоялось буквально на днях на Мамаевом кургане. В федеральном финале наш регион представят сборные Волгоградского государственного аграрного университета и Волгоградского техникума железнодорожного транспорта. Всего же за победу будут бороться 25 команд из разных уголков страны в течение четырех дней.

Во время игр конкурсантам предстоит пройти девять заданий из области военно-прикладных дисциплин: многокилометровые марш-броски, огненно-штурмовая полоса препятствий, прыжки с парашютом, тактический турнир по лазертагу и другие. По итогам турнира каждая команда получит памятные призы.

Всероссийский финал игры «Зарница» проводится в стране в пятый раз. Не случайно в этом году его решено провести в Волгоградской области — регион является федеральным центром патриотического воспитания.