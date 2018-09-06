У волгоградских мальчишек есть шанс попасть в молодежный состав «Ротора». Такая возможность есть у тех, кто будет проходить обучение в детской футбольной школе — на базе клуба «Ротор», где уже открыто новое спортивное учреждение, в котором будут заниматься ребята от 9 до 16 лет. К занятиям приступили почти 200 учеников.

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, в школу вошли воспитанники существующих футбольных объединений и ребята, показавшие наивысшие результаты в рамках индивидуального отбора, который прошел в августе. Работа выстраивается на перспективу — здесь планируют собрать одаренных юных футболистов из всех уголков Волгоградской области, для этого в течение игрового сезона детские тренеры будут вести отбор перспективных игроков.

Тренировки проходят по специальной программе, разработанной в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по футболу. Для юных спортсменов от 9 до 11 лет введен этап начальной подготовки, составляющий 3 года. Для детей старшего возраста (12-16 лет) предусмотрена специализация, после которой самые перспективные игроки получат возможность попробовать свои силы в молодежном составе волгоградского «Ротора».

Занятия в школе будут бесплатными, воспитанников обеспечат формой. Тренироваться юные футболисты будут на стадионах «Пищевик», «Трактор» и «Нефтяник», в зимнее время — в закрытых спортзалах, в том числе в манеже ВГАФК и училище олимпийского резерва.

Первым выездным стартом для новой спортшколы станет участие в Кубке РФС (зона «Черноземье») среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов ФНЛ и ПФЛ. Здесь сразятся ребята 2004 года рождения, соревнования пройдут в Тамбове во второй половине сентября.

Отметим, что развитию детского и массового спорта в регионе уделяется особое внимание. Ежегодно растет количество занимающихся футболом детей и взрослых. Если в 2016 году в этом виде спорта были задействованы 21,1 тыс. человек, то сейчас — более 25 тысяч. Среди них 5,6 тыс. — дети от 6 до 18 лет.