В охотничьих заказниках волгоградского региона будут усилены охранные меры. Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области было принято решение об усилении рейдовой работы, направленной на выявление и предотвращение в границах охотничьих заказников фактов нарушения режима особой охраны. В ближайшее время Облкомприроды планирует провести ряд совместных рейдов с правоохранительными и надзорными органами.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с целью сохранения биологического разнообразия, в том числе редких и ценных в хозяйственном и научном отношении охотничьих ресурсов и среды их обитания, на территории Волгоградской области созданы 7 государственных охотничьих заказников регионального значения. В их границах запрещена спортивная и любительская охота. Всех нарушителей ждет наказание в виде штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати до двадцати тысяч рублей для должностных лиц и от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией орудия совершения административного правонарушения и добытых трофеев. Кроме штрафа, нарушитель, если вина его будет доказана, должен оплатить и ущерб, нанесенный объектам животного мира, который за незаконно добытое на территории заказника животное в несколько раз выше, чем, к примеру, в границах общедоступных охотугодий.

Серьезные штрафы предусмотрены и за порчу имущества, в том числе предназначенного для осуществления функций по охране животных на территории заказника. Такие действия не только противоречат закону, но и влекут за собой дополнительные расходы на ремонт и реставрацию испорченного имущества. Так, например, случай, произошедший на днях в «Ольховском» заказнике, сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области иначе, чем варварством и вандализмом, назвать не могут. Там краской были облиты 8 информационных аншлагов, обозначающих на местности границы государственного охотничьего заказника.

Отметим, что на сегодняшний день инспекторами Облкомприроды выявлены около 150 фактов нарушения режима особой охраны на территории государственных охотничьих заказников регионального значения. Сумма наложенных штрафов составила порядка 300 тысяч рублей.