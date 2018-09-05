«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы приступили к завершающему этапу модернизации одной из крупнейших котельных Кировского района. Новые котлы, установленные в ходе реконструкции котельной, подключают к системе, выполняются обвязка оборудования, установка измерительных приборов и аппаратуры. В ближайшее время новые котлы начнут приготовлять горячую воду для жителей поселка Веселая балка.

Необходимость модернизации котельной №1 продиктовало само время. Котельная введена в эксплуатацию в начале 1970-х годов. За более чем 45-летний срок эксплуатации оборудование пришло в негодность: котлы и горелки часто давали сбой, износ сетей, идущих от источника тепла, превысил 70%. Именно поэтому было принято решение о комплексной модернизации котельной в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения». Инвестпрограмма предусматривает техническое перевооружение в несколько этапов и включает в себя не только замену всего оборудования в котельной, но и реконструкцию ветхих теплопроводов.

К обновлению котельной приступили в 2016 году. Тогда заменили насосную группу. В 2017 году установили два новых мощных котла, а также реконструировали 2,5 км (в однотрубном исчислении) теплотрасс.

В настоящее время модернизация объекта находится на завершающей стадии. Недавно в котельной смонтировали еще три современных котла. Они отличаются от своих предшественников улучшенными техническими характеристиками, высоким КПД и надежностью.

Сейчас специалисты осуществляют подключение новых котлоагрегатов и установку современного газового оборудования. Параллельно подготавливают к обновлению систему химводоподготовки. Кроме того, до конца этого года планируется отделать внутренние помещения и полностью отремонтировать фасад.

По окончании реконструкции потребители начнут получать горячую воду, приготовленную при помощи новых котлов. В целом модернизация котельной №1 позволит повысить надежность теплоснабжения 106 многоквартирных домов поселка Веселая балка, в которых проживает почти 5,5 тысяч жителей.

Напомним, на данный момент объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда составил порядка 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.