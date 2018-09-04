В Волгограде продолжаются работы по ликвидации проблемных свалок. Так, в Кировском районе уже завершили первый этап одной из старейших и крупнейших свалок города. Горы мусора, тлеющего на глубине, зловонный дым, накрывающий половину города, — еще год назад территория почти в 40 гектаров представляла собой одну из самых больших и проблемных свалок региона. Долгие годы свалка в буквальном смысле отравляла жителей города. А уже сейчас участок полностью освобождён от 1,4 миллиона кубометров отходов, которые копились с середины прошлого столетия.

Более полувека на этом месте складировались различные отходы, в том числе в виде опилок и стружки, поэтому здесь не прекращалось глубинное горение. Эксперты пришли к выводу: единственный способ остановить возгорание — полностью ликвидировать свалку. В 2016 году по заказу Облкомприроды были проведены изыскательские работы, разработана проектная документация «Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда». Ликвидация свалки стала одним из ключевых проектов региона в Год экологии, объявленный Президентом РФ. Благодаря взаимодействию администрации региона с Минприроды России мероприятие включено в национальный приоритетный проект «Чистая страна», что на 80% обеспечило ему финансовую поддержку из федерального бюджета. С помощью запатентованной технологии, разработанной учеными ВолгГТУ, стало возможным ликвидировать сразу два опасных объекта: кировскую свалку и пруд-накопитель промышленных отходов в Светлоярском районе.

Сегодня на территории бывшей свалки Кировского района началась рекультивация: идет боронование почвы, формирование уклонов и обустройство минерализованных полос, высеиваются многолетние растения. В октябре этого года высадят деревья и кустарники. А потом через частный сектор Кировского района будет построена новая дорога.