В минувшие выходные, всем на удивление, в ЦПКиО заработало новое 50-метровое колесо обозрения, за строительством которого мы так долго наблюдали. Напомним, что перед тем, как открыть колесо обозрения для посетителей, оно прошло тестовые запуски, во время которых в кабинках «катались» мешки с песком. И только после того, как колесо прошло все проверки, его открыли.

Первые посетители смогли прокатиться на колесе 2 сентября. Билет, кстати, стоит не так уж и много: для взрослых — 200 рублей, для детей — 100, а до трех лет — бесплатно. Полный оборот колесо совершает за 10 минут 30 секунд, график работы пока неизвестен, но в первый день оно работало до закрытия парка.

Потестив колесо, «Живой Волгоград» выяснил, что при нахождении кабинки в самой верхней точки она слегка раскачивается на ветру. Ощущения на любителя, скажем так, но в общем понравилось. Виды с колеса открываются очень красивые, да и вообще очень необычно смотреть на город с такой высоты. Попробовать стоит, хотя бы даже ради новых впечатлений. Ну а что увидели мы — смотрите в нашем фотоотчете.