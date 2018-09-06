Волгоградская областная библиотека им. М. Горького приглашает всех тех, кому интересна история областного радио, которое отмечает 85-летний юбилей. 13 сентября в 15:00 в электронном читальном зале библиотеке состоится открытие выставки документов, фотографий и экспонатов «Говорит Волгоград!».

Днём рождения радио в нашем регионе считается 5 сентября 1933 года, когда появилось сообщение в газете «Поволжская правда» о выходе в эфир широковещательной радиостанции РВ-4. На выставке «Говорит Волгоград!» будут представлены фрагменты периодической печати, отражающие основные вехи развития местного радиовещания, фотографии главных действующих лиц радиоэфира прошлого и настоящего времени, радиоприемники и микрофоны 1950-1980-х годов из фондов Военно-патриотического музея истории связи, радиотелевещания и радиоспорта Царицына-Сталинграда-Волгограда «Импульс» РО ДОСААФ России.

Экспонируемые материалы познакомят с плеядой выдающихся работников Волгоградского (Сталинградского) областного радио: легендарным связистом и руководителем славного коллектива первой радиостанции В. Феофановым, дикторами Л. Гришановой и К. Коняхиным, радиожурналистом Л. Ульяненко и многими другими.

Выставка «Говорит Волгоград!» будет экспонироваться в отделе электронного читального зала (4-й этаж) до 12 ноября 2018 г. в режиме работы библиотеки. Телефон для предварительной записи на экскурсии – 8 (8442) 33-11-48.