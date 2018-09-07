У памятника «Гаситель» в Ворошиловском районе вскоре появится декоративная подсветка. Рабочие уже начали устанавливать первые фонари. По окончанию работ легендарный пароход в вечернее время суток будут освещать 10 светодиодных прожекторов белого свечения, расположенные по периметру. Система освещения появится здесь впервые. Всего в сквере будет установлено 25 световых опор. Кроме этого, на территории у памятника речникам Волжского бассейна продолжаются общестроительные работы.

​Современные парковые фонари специалисты смонтируют в том числе вдоль пешеходных дорожек. Сегодня здесь продолжаются монтаж подземных коммуникаций и укладка брусчатки: специалисты уложили 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки, а также смонтировали свыше 1,5 тысячи метров автоматической системы полива. Завершив общестроительные работы, специалисты приступят к озеленению: высадят многолетние цветы, кустарники, а также лиственные и хвойные породы деревьев, легко адаптирующиеся под климатические условия региона.

Регулярный уход за деревьями и газоном обеспечит система автоматического орошения протяженностью около 2,5 километра с форсунками, в которых регулируется угол направления воды. На завершающем этапе благоустройства бригады установят двухметровые парковые диваны и урны, а также оборудуют специальные пандусы для маломобильных групп населения.