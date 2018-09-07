Соскучились по выходным? Тогда мы идем к вам! В этот уикэнд: Всероссийский фестиваль уличных видов спорта, Fashion-субботник, открытие Harat’s Pub, день рождения ЛОФТ1890 и многое другое. Читаем, сохраняем и рассказываем друзьям.
№5
Событие для тех, кто обожает моду: в эти выходные пройдет Fashion-субботник в ТРЦ «Комсомолл». В программе мероприятия: модные дефиле, интерактив от ведущего, розыгрыш призов и подарков, мастер-классы и многое другое. Модницам грех такое пропускать.
№4
Волгоградский стендап клуб запустил новый формат «Шоу историй». Комики постараются рассмешить вас не придуманными шутками, а историями из своей жизни. Шоу историй пройдет 9 сентября в баре «Подъезд».
№3
8 сентября ЛОФТ1890 отвечает свое двухлетие. Вечером в холле лофта пройдет лекция и интерактивная встреча про то, как снимать кино, а вечером вечеринка в баре «Ледникъ». Подробности по ссылке.
№2
7 сентября открывается новый Harat’s Pub, а 8-9 продолжается вечеринка по этому поводу. Обещают много привозных артистов и нескончаемого веселья. Полная программа на 7, 8 и 9 сентября в Harat’s Pub читайте в нашем календаре по ссылке.
№1
8-9 сентября Фонд Елены Исинбаевой впервые проведет Всероссийский фестиваль уличных видов спорта в Волгограде. Спортивный фестиваль будет включать в себя три популярные у молодежи уличные дисциплины: воркаут, паркур и стритбол (баскетбол 3х3). Волгоград ждет порядка 200 участников из разных городов России. Мероприятие пройдет на территории музея «Россия — моя история». Подробности здесь.
Что осталось за кадром?
Досуг (что не вошло в ТОП-5):
- Генералы песчаных карьеров 2018
- Проект «Осенний драйв»
- Свободный микрофон
- Спектакль-путешествие «Город, которого нет»
- Сальса, бачата, кизомба в Волжском
- Open air dance
- Мастер-класс от NEO ballet
Спорт:
Выставки:
- Выставки собак
- Выставка продуктов питания «Мир вкуса»
- Выставка «Современный плакат»
- Выставка Юрия Ларина
- Мультимедийная выставка «Ренессанс. Гении эпохи»
Для детей:
Концерты, вечеринки:
- Концерт Pitchblack
- Концерт Федор Еронов | Madrid
- Концерт Павла Краснова
- Концерт группы «Сказки на ночь»
- Вечеринка Social dance
- Сальса party
Это далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.
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