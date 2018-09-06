В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» с 13 сентября начинает свою работу «школа под открытым небом» для членов школьных лесничеств, голубых патрулей, а также для подростков, активно занимающихся изучением родной природы в ходе исследовательской, природоохранной и волонтерской деятельности. Для их наставников и учителей полевая школа откроется 20 сентября.

Полевая школа на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» проходит уже третий год, ее организаторами традиционно выступают сотрудники природного парка, подведомственного областному комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Первый этап полевой школы состоится для школьников с 13 по 16 сентября, второй этап – для педагогов – с 20 по 23 сентября.

Не случайно местом проведения полевой школы определен экологический центр «Лещевский» – он находится в удивительно красивом, удаленном от цивилизации уголке — хуторе Лещев Ленинского района Волгоградской области. Здание экоцентра стоит на берегу живописного озера Клешни, за которым расстилаются пойменные дубравы и заливные луга.

К участию в работе полевой школы приглашаются члены школьных лесничеств, голубых патрулей, экологических и биологических кружков и объединений, действующих в Волгоградской области, участники и победители олимпиад эколого-биологического профиля, а также их руководители и педагоги.

Во время семинара состоится не только знакомство с историей создания, ландшафтным и биологическим разнообразием природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», но и обучение слушателей навыкам проведения полевых исследований по орнитологии, ботанике, гидробиологии. Отправившись по живописной экологической тропе «В гармонии с природой», школьники и взрослые смогут совместить теорию с практикой. Этот маршрут был разработан два года назад сотрудниками природного парка при активном содействии филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС.

Занятия будут проводиться в форме лекций, бесед, исследований. Итоговым мероприятием станет большая игра-соревнование, участники которой смогут продемонстрировать полученные знания и навыки на практике.

Всю необходимую информацию о работе предстоящей полевой школы ребята и взрослые могут узнать по телефону дирекции природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» 8 (84479) 5 34 41.