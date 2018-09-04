В волгоградском регионе стартовал прием документов от родителей (законных представителей) на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря на 2019 год для детей и подростков Волгограда в возрасте от 7 до 17 лет включительно на дату заезда, имеющих показания для лечения в санаторных оздоровительных лагерях.

По данным комитета молодежной политики и туризма Волгограда, заявления на получение путевки в санатории принимаются в комитете молодежной политики и туризма администрации Волгограда по адресу: ул. Чуйкова,9. График работы: с 08:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30. Телефон для справок: 38-53-79.

Для получения путевки необходимо предоставить следующие документы:

— заявление о предоставлении путевки;

— копия паспорта родителя (законного представителя);

— копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

— справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданная медицинской организацией №070/У;

— согласие на обработку персональных данных о членах семьи, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

При представлении копий указанных документов, родители (законные представители) обязаны одновременно представить оригиналы этих документов, за исключением случаев представления нотариально заверенных копий документов.

Важно! Документы, представленные не в полном объеме и лицами, не являющимися родителями (законными представителями), к рассмотрению не принимаются!