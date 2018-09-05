А вы хотите прокатиться по Волге, да ещё и узнать что-нибудь интересное? Если ваш ответ положительный, то советуем съездить в природный парк «Щербаковский», где возобновляются экскурсии по Волге.

Благодаря туристическому маршруту, который сотрудникам природного парка удалось открыть в этом году, все желающие смогут увидеть всю красоту и мощь знаменитых скал «Столбичи».

Туристический водный маршрут разрабатывался с целью познакомить туристов и отдыхающих с одной из главных достопримечательностей «Щербаковского». Восхититься великолепным творением самой природы можно находясь либо в воздухе над «Столбичами», либо у их подножия, у уреза воды. Именно так рассудили сотрудники природного парка «Щербаковский», когда решили возобновить водный туристический маршрут, пользующийся в далеком прошлом большой популярностью.

О различных версиях появления «Столбичей» и интересных фактах, связанных с их существованием, туристам в ходе водной экскурсии расскажет капитан судна Николай Кочетов. Он прошел необходимое обучение по управлению моторкой и уже провел первые экскурсии для туристов, впервые увидевших знаменитые «Столбичи».

Сотрудники природного парка приглашают жителей и гостей Волгоградской области увидеть воочию скалы, похожие на разрушенную стену гигантской крепости. Для этого необходимо обратиться в дирекцию природного парка «Щербаковский» по телефону 8 905 390 6721.