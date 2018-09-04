На полях региона начались работы по севу озимых зерновых культур. Уже сейчас работы ведутся в большинстве муниципальных районов Волгоградской области. Сев озимых культур проводится на площади более 182 тысяч гектаров и планомерно набирает темп. В общей сложности озимые культуры займут около 1,5 миллионов гектаров сельскохозяйственных площадей.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, из 182 тысяч гектаров засеянных озимыми площадей 173 тысячи приходится на пшеницу, 8,3 тысячи — на рожь, около 1,2 тысячи — на тритикале. Кроме того, начался сев масличных — работы проведены на площади 500 гектаров.

Для успешной посевной кампании, которая пройдет в период с августа по октябрь, в хозяйствах подготовлена техника — более 17,5 тысячи тракторов, сеялок, культиваторов и других сельхозорудий. Запас семян уже составляет 90%.

Напомним, что озимые являются базисом производства зерна в Волгоградской области, именно они дают основной урожай. Стоит задача обеспечивать площадь озимых культур на уровне не менее 1,5 миллиона гектаров. В прошлом году в рекордном урожае, который составил 5,6 миллионов тонн зерна, около 4,4 миллиона тонн составил вклад озимых.