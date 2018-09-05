Жителям Тракторозаводского района будет временно отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 6 сентября 2018г. с 6:00 до 20:00 потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 3, 5, 11, 13;

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11а, 13, 21, 21б, 23, 23в, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Богомольца, 1, 3, 5, 7, 11, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20;

ул. Менжинского, 2, 4,8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 30;

ул. Зеленодольская, 1а, 1б, 3, 5, 5/2, 11а, 13, 17;

ул. Низами, 1а, 3, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9;

ул. Кропоткина, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13а;

ул. Антиповая, 31;

ул. Бетховина, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Болвинова, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 70;

ул. Малая, 1, 2, 2а, 4;

пер. Заозерный, 1, 2/1 ,2/2, 3, 4, 5, 6, 8;

пер. Колчеданный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10;

ул. Здоровцева, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

ул. Днепрогэсовская, 1, 1а, 2, 3, 4, 4б, 4г, 5, 5а, 19, 21, 22, 22а, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 42, 44;

ул. Сланцевая, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 33/1, 33/2;

ул. Карпова, 1, 3, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34;

ул. Позднышева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 40/4, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 43а, 44/3, 44/4, 45, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 53, 55, 56/1, 57, 58/4, 59, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66/1, 66/2, 66/3, 68/1, 68/2, 68/4, 70/2, 70/3, 70/4, 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

93-11-91 (справочная служба).