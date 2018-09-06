Жителям Советского района Волгограда будет временно приостановлена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», это связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Газ будет отключен 14 сентября 2018г. в период с 08:30 до 17:30 потребителям, проживающим в Советском районе г. Волгограда по следующим адресам:

Ул. Воронежская, 10, 12а, 14а, 14/1а, 14/1б, 16а, 16г, 16/1, 16/9, 18/8, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 39а, 40, 41, 41а, 42;

Ул. Бассаргинская, 13, 13б, 15, 17, 19б, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 43, 45;

Ул. Кольцо (Казачья), 2а, 3, 5, 6;

Ул. Трыханкина, 1а, 1б, 2, 2/2, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 8/8, 10;

Ул. Курганная, 4;

Ул. Родниковая, 24/19, 24/153, 24/27, 24/152, 24/17А;

Ул. Ивановского, 5, 5А;

Ул. Тимирязева, 21, 23, 25, 29;

Ул. Помнющего, 2, 4, 10;

Ул. Пономарева, 3;

Ул. Малиновского, 9, 11, 23, 31;

Ул. Моисеева, 3, 4, 5, 6;

Ул. Ерина, 8;

Ул. Ерина, 9, 7;

Ул. Ежевичная, 1;

Ул. Лунная, 5, 8, 10;

Ул. Любимая, 6, 10, 11, 12, 14;

Ул. Внешняя, 10, 30, 12;

Ул. Амурская, 4;

Ул. Амурская, 3, 6;

Ул. Звонкая,1, 6;

Ул. Владимирская, 41, 33, 35, 43, 39, 37, 31, 47а;

Ул. Рутковского, 20, 20б, 4, 16, 6, 14, 2б, 18, 10, 12;

Ул. Тбилисская, 3, 6А, 7, 15, 17, 19, 1В, 1В лит.Б, 1б, 13;

Ул. Десятая, 2, 4;

Ул. Десятая, 26, 31;

Ул. А. Навои, 2а, 2б, 33а, 37, 1 кв.2, 39 кв.4, 22;

Ул. Горпитомник, 3;

Ул. Научная, 38, 36, 40, 44, 46, 30, 28/11, 42, 32, 34, 46, 31а;

Ул. Я. Купалы, 57, 51, 43, 55, 53, 52, 50, 45, 46, 47, 56, 58а, 44а, 49, 58, 44, 61;

Ул. Ежевичная,9, 13, 51, 43;

Ул. Бодрая, 19а, 19б, 25, 27, 29, 31, 40, 23, 9, 26, 5, 19, 39, 21, 8, 36, 37, 35;

Ул. Звонкая, 20, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 40, 38, 36, 34, 32, 12,18, 22, 24;

Ул. Проезжая, 29, 31, 19;

Ул. Бирюзовая, 2/42;

Пер. Тбилисский, 30, 28, 26, 24а, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 14, 2, 1, 3, 32а, 34, 29, 34а, 32, 38;

Пер. Коневского, 2а, 3кв1, 6а, 9, 12, 13а, 14, 15, 17б, 17/1, 17, 18, 20, 2, 40, 6, 8, 10, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Ул. А. Навои, 1, 2, 2а, 4а, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 3, 5, 7, 4а, 32, 10, 69, 28, 41, 66, 14, 38, 64, 10а, 54, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 31а, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 48, 50, 56, 60, 62, 70, 1б, 27, 6, 8, 44, 52, 43, 35б;

Ул. Первая, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а;

Ул. Девятая, 21б, 19б, 17б, 17д, 15д, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11б, 12, 14, 16, 18, 19д, 20, 21д, 22, 23, 24, 30, 3, 1, 1а, 1д;

Ул. Восьмая, 6, 3, 9, 13, 15, 17;

Пер. Восьмой, 1кв.1, 1кв2, 5, 8, 10, 16, 18, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 19, 17, 15, 15, 13, 11, 9, 3, 3а;

Ул. Тбилисская, 37, 55, 2а, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44а, 45, 46а, 47, 47а, 49, 49а, 53, 55, 57, 46, 39, 124, 126, 128, 128а, 130, 134, 136, 140, 142, 142а, 146, 148, 148а, 50, 52, 54/2, 56, 60, 64, 66, 70, 72, 74а, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92/2, 94, 96, 98, 100, 102, 106а, 110, 112, 112а, 112акв2, 116, 116кв1, 118, 120, 154, 69, 73, 75, 67, 20а, 79а, 81, 81а, 83, 89, 91, 97, 99, 103, 105, 109, 117, 119, 127, 129, 131, 135 литА-, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 156, 158, 159, 79, 95, 113, 115, 111,

113а, 81б, 39, 159, 151, 149, 147, 145, 154, 156, 158, 4, 98а;

113а, 81б, 39, 159, 151, 149, 147, 145, 154, 156, 158, 4, 98а; Пер. Брестский, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а;

Ул. Каневская, 18, 15, 13, 9, 7, 3, 1, 1а, 1б, 1г, 2, 6, 8, 10, 10а, 12;

Ул. Хвалынская, 2, 4, 6, 8а, 92, 96, 98, 98а, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 126/2, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 102, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24б, 28, 34, 36, 42, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 80/1, 82, 84, 86, 13, 5, 9, 11, 13, 17, 21б, 25, 31, 37, 39, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 71, 71а, 77, 81, 83, 91, 93, 97, 101а, 111, 115, 117а, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 53, 43, 109, 41;

Пер. Хвалынский, 2, 2/1, 4, 6, 8, 8а;

Пер. Прожекторный, 1, 8, 10, 14, 6;

Ул. Рутковского, 57б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 62, 68, 53, 49, 54, 45, 50, 41, 44, 42, 38, 31, 36, 29, 34, 27, 25, 23, 32, 30, 28, 21, 19, 21б, 3, 26, 24а, 15, 7, 13, 5, 22, 22б;

Ст. Садовая, 1кв1, 1/2, 2/2, 2кв3, 3/1, 3кв2, 3кв1;4кв2, 4кв3, 5/2, 5/3, 6кв1, 6/2, 6/3, 7кв1, 7/2, 8 кв2, 8/2, 9 кв2, 9 кв4, 10/2, 11кв1, 9 кв3, 4кв1, 10кв3, 11кв2, 4 кв2, 18;

Ул. Автотранспортная, 35г, 35ж, 35д, 37л, 35и, 37д;

Мкр-237ж.д1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11а, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 45а, 26, 1, 29, 27, 9, 23, 140, 142, 149, 150, 151а, 156, 191, 194, 194(2), 198, 201, 202, 204, 205, 207/20, 208, 208в, 209, 210, 213, 215, 218, 237, 238, 180, 163, 176, 225, 224;

Пер. Газонный, 13, 5, 11, 3, 1, 7, 9, 6;

Ул. Окольная, 2, 8, 6а, 10, 12, 4;

Ул. Курганная, 19, 15 кв.1, 15 кв.2, 1, 21(1), 21(2), 11;

Ул. Дубравная, 5, 17, 9, 4;

Ул. Крутая, 4, 16, 6, 7, 9, 2, 12, 17, 19, 14;

Ул. Овражная, 2, 15а, 4, 3, 5;

Ул. Ямская, 1, 9, 4, 2;

Ул. Высотная, 5, 13, 8, 3, 11, 7б, 4;

Ул. Боровая, 3, 9, 26, 13, 15, 2, 16, 22;

Пер. Горский, 6, 14, 12, 8, 10, 11;

Ул. Плодородная, 100, 100(2), 11, 9, 25, 7, 27, 29, 13, 21, 15, 2/28, 2/40, 2/40стр.1, 40/166;

Ул. Парковая, 35, 16, 1, 43, 27, 39, 37, 41, 5, 31, 45, 33, 6, 29, 3;

Ул. Звездная, 26, 42, 30, 20, 40, 50а, 46, 24, 2;

Ул. Окольная, 15/15, 13/13, 13/8, 15/24, 11/14, 11/28, 15/21, 15/68, 15/681, 15/40, 15/36, 15/57, 17/43, 26, 15/55, 15/41, 17/47, 14, 15/34, 11/35, 15/35уч.1, 1, 18, 11/30, 15/69, 15/1, 15/32, 11/27;

Ул. Чернышковская, 5;

Ул. Помнющего, 1, 3, 5;

Ул. Тимирязева, 42;

Ул. Тимирязева, 50а, 46, 46а, 52;

Ул. Волнистая, 6, 6/1;

Ул. Я. Купалы, 64, 69, 60, 67, 67а, 65, 71;

Ул. Владимирская, 53;

Ул. Владимирская, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 64, 68;

Ул. Комарова, 75, 79;

Ул. Комарова , 57, 59, 61, 63, 65, 67;

Ул. Автотранспортная, 35и;

Ул. Ивановского, 12;

Ул. Бабича, 12, 16;

Ул. Пономарева, 15;

Ул. Грибанова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Ул. Грибанова, 5, 11а, 19а, 9б, 13а, 23, 21, 9, 19, 5б, 15а, 5а, 9а, 17, 15, 13, 11;

Ул. Добрушина, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;

Ул. Шумского, 4а, 4, 6, 6а, 8а, 10а;

Ул. Солнечникова, 13, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Ул. Шумского, 5, 7, 9. Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование. Телефоны для справок: 96-91-73,96-91-74 (абонентский отдел Советского района), 93-11-91 (справочная служба).