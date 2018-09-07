Ещё одно отключение газа пройдет в Волгограде, теперь это будет в Дзержинском районе. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», подача газа будет приостановлена в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. 20 сентября 2018 г. с 08:30 до 21:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим по следующим адресам:
- ул. 51-я Гвардейская, 1, 3;
- ул. Краснополянская, 1, 1а, 3, 5;
- ул. Толбухина, 10;
- ул. Республиканская, 7, 8, 10;
- ул. Кунцевская, 3, 5;
- ул. Полесская, 8, 10, 14, 16;
- ул. Жигулевская, 6;
- ул. Театральная, 19;
- ул. Толбухина, 26а.
Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.
Телефоны для справок:
54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),
93-11-91 (справочная служба).