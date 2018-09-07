Ещё одно отключение газа пройдет в Волгограде, теперь это будет в Дзержинском районе. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», подача газа будет приостановлена в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. 20 сентября 2018 г. с 08:30 до 21:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим по следующим адресам:

ул. 51-я Гвардейская, 1, 3;

ул. Краснополянская, 1, 1а, 3, 5;

ул. Толбухина, 10;

ул. Республиканская, 7, 8, 10;

ул. Кунцевская, 3, 5;

ул. Полесская, 8, 10, 14, 16;

ул. Жигулевская, 6;

ул. Театральная, 19;

ул. Толбухина, 26а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),

93-11-91 (справочная служба).