Ещё одно отключение газа пройдет в Волгограде, теперь это будет в Дзержинском районе. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», подача газа будет приостановлена в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. 20 сентября 2018 г. с 08:30 до 21:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим по следующим адресам:

  • ул. 51-я Гвардейская, 1, 3;
  • ул. Краснополянская, 1, 1а, 3, 5;
  • ул. Толбухина, 10;
  • ул. Республиканская, 7, 8, 10;
  • ул. Кунцевская, 3, 5;
  • ул. Полесская, 8, 10, 14, 16;
  • ул. Жигулевская, 6;
  • ул. Театральная, 19;
  • ул. Толбухина, 26а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:
54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),
93-11-91 (справочная служба).

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