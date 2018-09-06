Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заключил соглашение 6 августа 2018 года об обеспечении деятельности на территории Волгоградской области с Региональным оператором ООО «Управление отходами – Волгоград». Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Волгоградской области в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В настоящее время в рамках исполнения Соглашения осуществляется рассылка уведомлений о новом Регоператоре и типовых форм договоров для юридических и физических лиц (образцы). Сама договорная кампания начнется только после утверждения тарифа на вывоз ТКО, который пройдет в установленном законом порядке. О размере тарифа будет сообщено дополнительно, в первую очередь, через комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Во время договорной кампании всем потребителям будут направлены оферты договоров, а также созданы условия для удобного получения всей необходимой информации. В частности, будет запущена система абонентских участков и полноценный колл-центр, специалисты которого дадут исчерпывающие ответы на все вопросы.

Отметим, статус регионального оператора по обращению с ТКО присваивается Региональному оператору на 10 лет. Дата начала оказания услуг не позднее 1 января 2019 года. По истечении 10 дней после утверждения тарифа у потребителей (собственники ТКО или уполномоченными ими лица) возникает обязанность заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО. При этом все договоры в сфере обращения с ТКО (в том числе на вывоз и утилизацию), заключенные с иными операторами прекращают свое действие с момента начала деятельности Регионального оператора.

Условия оказания услуг по обращению с ТКО предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 и иными нормативными правовыми актами для отдельных категорий потребителей. Фактическое пользование потребителем услугами Регионального оператора в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ является акцептом оферты, отношения рассматриваются как договорные. Форма типового договора на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет опубликована в официальном печатном издании Волгоградской области.

По возникающим вопросам можно обращаться по адресу: 400001, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Канунникова, д. 23, офис 214 (телефон/факс: (8442) 26-82-72) либо на электронную почту: [email protected]