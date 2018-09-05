Компания «Концессии водоснабжения» выполнит работы по подключению нового водовода диаметром 110 мм и протяженностью 255 м по ул. Мочалова от ул. Зевина до ул. Полухина.

В связи с этим с 07.30 час. до 20.30 час. 6 сентября 2018 года будет временно ограничено водоснабжение в 23 домах частного сектора по следующим адресам:

— ул. Мочалова, дд. №42 – 65.

Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.