В Волгограде уже 6 сентября состоится торжественное открытие Вахты Памяти на Посту №1. Мероприятие начнется в 10:00 на площади Павших борцов у Вечного огня.

Участниками торжественного мероприятия станут Почетные караулы муниципальных общеобразовательных учреждений Советского района Волгограда – школ №111, 15 и 129, почетными гостями церемонии станут ветераны. Участники вспомнят павших героев и почтут их память минутой молчания. Первыми в этом учебном году на Пост №1 у Вечного огня города-героя Волгограда заступят учащиеся школы 111.