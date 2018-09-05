В Дзержинском районе по улице Землячки стартовали работы по замене рельсошпальной решетки вместе с основанием на участке трамвайных путей, проходящих через автомобильную дорогу. Для обеспечения бесперебойного движения трамваев работы будут проводиться в ночное время. Для автомобильного транспорта на период ремонта вводится временная схема движения с сужением проезжей части.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в ходе ремонта планируется заменить более 75 метров рельсового полотна и уложить 138 новых шпал. При этом изрядно изношенное плиточное основание будет заменено на асфальт – покрытие уложат вровень с рельсами, чтобы повысить комфорт автомобилистов при переезде через рельсы.

Реконструкцию планируется завершить в течение трех недель. На время работ по замене основания для автотранспорта будет скорректирована схема движения – оно будет сужено до двух полос. Выезд с ул. Землячки на пр. им Жукова с последующим поворотом направо в сторону Академии МВД функционирует в прежнем режиме. Поворот с пр. Жукова направо, в сторону бул. 30-летия Победы, через трамвайные пути будет временно ограничен, объезд осуществляется по бульвару 30-летия Победы и ул. Шекснинской.