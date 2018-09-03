2 сентября, в День города, в парке Победы прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Организатором мероприятия выступил «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администраций города и области. «Концессии водоснабжения» стали активным участником этого события, показав маленьким гостям фестиваля устройство водопровода.

На фестивале «Вместе ярче» ресурсоснабжающие организации всего региона делились с волгоградцами способами сбережения коммунальных ресурсов. О том, откуда берется чистая питьевая вода и какой долгий путь она проходит перед тем, как оказаться в домах горожан, «Концессии водоснабжения» рассказали самым юным горожанам города с помощью детских раскрасок «Как устроен водопровод».

Серый цвет и дети несовместимы. Пожалуй, никогда в жизни волгоградский водопровод не был таким красивым, как на фестивале. Трубы в складной раскраске длиной 4 метра блистали всеми цветами радуги. Родители тоже с удовольствием баловались цветными мелками, помогая своим малышам рисовать.

Дети с удивлением замечали, что впервые задумались о том, откуда берется вода в кране. «Вода, наверно, очень устает, пока доберется до моего дома», — сделала вывод 5-летняя Вика. А четырехлетний Сережа принял первое свое серьезное решение: «Я больше никогда не буду бросать в Волгу мусор и никому не дам мусорить, потому что вода должна быть чистая! Ведь потом мы с мамой будем ее пить!»

Детвора постарше занялась более серьезным делом – спасением тепла. Квест от «Концессий теплоснабжения», поставляющих городу тепловую энергию и горячую воду, заставил ребят побегать по парку и поломать голову над интригами и загадками.

Днем ранее, 1 сентября, в Комсомольском саду благодаря Агентству развития туризма и социокультурных проектов десятки детей и взрослых также смогли пройти вместе с водой весь ее извилистый путь, разрисовав огромную раскраску. Для этого ее пришлось разложить прямо на асфальте.

— 26-метровая раскраска «Как устроен водопровод» — это результат сотрудничества Агентства развития туризма и социокультурных проектов и ООО «Концессии водоснабжения», а соединил их художник Станислав Азаров, — рассказала директор Музея историй чистой воды «Фильтры» Анна Степнова. — Год назад он стал автором самого большого сюжетного стрит-арта на Юге России — «Путь воды» на заборе водоочистных сооружений в Тракторозаводском районе Волгограда. Вместе с волонтерами художник изобразил на заборе длинный и сложный путь, который проходит волжская вода, прежде чем стать питьевой в кранах у горожан. По мотивам этой почти полукилометровой росписи Станислав Азаров сделал книжку-раскраску. В простой и наглядной форме она показывает, сколько труда вложено в это привычное благо — в воду в наших домах. Накануне дня города агентство, планируя активности для младших горожан, обратилось к художнику за идеей рисунка для раскраски. И он предложил использовать уже готовое: 4 метра раскраски были увеличены и распечатаны на больших листах бумаги. Яркие разноцветные мелки превратили черно-белый рисунок в шедевр. Кое-где юные художники дополнили изображение: птички зачирикали, котики замяукали.

«Концессии водоснабжения» традиционно принимают участие в общегородских мероприятиях с социокультурными проектами Музея историй чистой воды «Фильтры». Проект ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» регионального тура Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2018».