Молодежь приглашают на мастер-класс по графике «Вот такой секрет» от Татьяны Ковешниковой — члена союза художников России, который будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи.

Татьяна Ковешникова — это художник и педагог с большим опытом; её ученики занимают призовые места на конкурсах, поступают в ведущие художественные вузы страны. Мастер-класс пройдет 9 сентября в 12:00, на нём Татьяна поделится бесценным опытом и раскроет некоторые художественные секреты.

Тема мастер-класса – «Родной город». Любой желающий сможет под руководством мастера создать свою работу в технике «графика». Все материалы предоставляются, вход свободный. Справки по телефону 94-45-44.