Директор «Концессий теплоснабжения» Эдуард Шпаковский в числе почетных гостей принял участие в торжественной линейке в Волгоградском государственном техническом университете.

Линейка, посвященная Дню знаний, проходила во дворе корпуса «А» ВолгГТУ. Помимо первокурсников и их родителей, а также преподавателей, здесь присутствовали и почетные гости. Поздравить первокурсников пришли представители администрации города и области, Главного управления МЧС, руководители ведущих предприятий региона в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе директор «Концессий теплоснабжения» Эдуард Шпаковский.

В ходе праздничной линейки по давней вузовской традиции почетные гости вручили студенческие билеты и зачетные книжки лучшим по итогам приемной кампании первокурсникам. Эдуард Шпаковский вручил документы студенту первого курса профильной кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Владиславу Степанову.

— Студенчество, бесспорно, — значимый период для каждого человека, ведь он открывает дорогу в будущее. Правильный выбор профессии – залог того, что по окончанию вуза молодые люди найдут хорошую работу и займут достойное место в жизни. Будучи стабильной развивающейся компанией, «Концессии теплоснабжения» заинтересованы в трудоустройстве лучших студентов профильной кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, — отметил Эдуард Шпаковский. — Со своей стороны желаем первокурсникам достойно проявить себя, показать свои знания и стать успешными, по-настоящему востребованными молодыми специалистами.

Напомним, благодаря сотрудничеству компании и опорного вуза в 2018 году практическое обучение навыкам работы в тепловых сетях под руководством опытных работников предприятия прошли 37 студентов 3 и 4 курсов кафедры ТгВ.