28 августа УФАС по Волгоградской области было вынесено постановление о привлечении ООО «Концессии водоснабжения» к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ за отказ в выдаче технических условий на подключение к централизованной системе водоснабжения по запросу граждан, проживающих на территории СНТ «Энергетик». Данное постановление о привлечении компании к административной ответственности будет оспорено юристами «Концессий» в судебном порядке в установленный законом срок.

Прокладка водопроводных и канализационных сетей по данному запросу жителей невозможна из-за необходимости соблюдения обязательных к применению требований Свода правил 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Свода правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При наличии уже существующих сетей и на ограниченных территориях общего пользования прокладка новых водоводов является нарушением градостроительных норм и правил. На основании Сводов правил для создания новой водопроводной сети с учетом уже существующих на улице сетей ширина улицы должна составлять не менее 6,38 м. Поскольку фактическая ширина ул. 11-я Продольная составляет 4,5 м, осуществить прокладку дополнительных водопроводов по ней невозможно без нарушения требований, установленных Правилами.

Таким образом, отказ ООО «Концессии водоснабжения» в выдаче технических условий на подключение жилых домов был обоснован необходимостью учета требований указанных Cводов правил.

Ресурсоснабжающая организация, принимая решение о выдаче технических условий, обязана всесторонне рассмотреть фактическую ситуацию и учесть все возможные обстоятельства, в том числе те, которые возникают на стадии проектирования сетей. Заявителям было предложено решить вопрос водоснабжения их жилых домов путем проектирования и строительства единой сети для всех жителей СНТ, без нарушения Сводов правил.