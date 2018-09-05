Пока погодка радует нас по-настоящему летним теплом и осень не торопится приходить, рекомендуем вам не упускать такой шанс и побольше проводить время на улице. Причем повод для этого есть. 6 сентября в парке Комсомольский сад состоится очередной показ фильмов в рамках проекта «Кино на траве».

Зрителей ждут на восточной лужайке с пледами, друзьями и попкорном. В этот раз вас ждут два замечательных фильма, а точнее «В погоне за счастьем» с Уилл Смитом и «Куда приводят мечты» с Робином Уильямсом в главных ролях. Показ начнется в 18:30 и 20:30 соответственно.

Вход свободный.

Задать вопросы (например, если заблудитесь) можно по телефону +7 (902) 363-30-83.