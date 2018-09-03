И вновь по бездорожью нашего региона прокатятся внедорожники, пилоты которых не боятся грязи, пыли и глубоких выбоин. Нет, они не будут проверять качество дорог и выявлять нарушения при их ремонте. Эти ребята покажут нам, на что способны они и их железные «друзья».

Пилоты проверят на прочность свои машины, а также нервы зрителей. Если вас это заинтересовало, тогда знайте: уже 8 сентября на территории Городищенского района Волгоградской области, близ пос. Гумрак состоится захватывающая гонка внедорожников и квадроциклов — трофи-спринт «Генералы песчаных карьеров 2018», 5 этап Кубка ЮФО. Приглашаются все.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10:00. Зрители смогут увидеть зрелищные заезды экипажей на внедорожниках, а также принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров. Розыгрыш будет проводиться по входным билетам. Ну и ко всему прочему тут будет проходит тест-драйв внедорожников и квадроциклов.

Помните, соревнования будут проходить 8 сентября, начало в 10:00 на территории Городищенского района Волгоградской области, близ пос. Гумрак. Организатором выступает Внедорожный клуб «DSD offroad».